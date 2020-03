Twitter éliminera les discours de haine liés à l’âge, au handicap et à la maladie

L’année dernière, gazouillement mis à jour son politique de conduite inappropriée pour effacer le discours de haine basé sur la religion. Aujourd’hui, l’entreprise met à jour ses règles pour inclure dans l’annulation le langage qu’elle considère comme “déshumanisant” envers les autres en fonction de leur âge, de leur handicap ou de leur maladie. Comme auparavant, la société ne bannira pas ou suspendra les personnes qui ont écrit des tweets offensants avant la mise à jour d’aujourd’hui. Cependant, il supprimera tous les tweets précédents au cas où les utilisateurs les signalent.

Il s’agit d’un effort constant de la part de l’entreprise. Protéger au mieux vos utilisateurs est une tâche ardue. en 2018, des personnes d’une trentaine de pays ont envoyé 8 000 réponses à une enquête menée par l’entreprise. La rétroaction la plus cohérente que la société ait reçue est que il a dû rendre le langage de sa politique de conduite malveillante plus clair. Les gens ont également dit à la société que leurs politiques devaient être appliquées de manière plus cohérente. En réponse, Twitter affirme avoir développé un processus de formation plus approfondi pour les employés qui examinent les rapports d’abus. Il dit également qu’il faut plus de temps pour tester de nouvelles règles et ensuite déterminer si elles doivent être clarifiées.

À l’avenir, la société prévoit de travailler avec un groupe d’experts, qui travaillent en dehors de Twitter, pour décider de la manière de traiter le discours de haine en relation avec des questions telles que la race, l’ethnicité et l’origine nationale. “Ce groupe nous aidera à comprendre les nuances délicates, le contexte régional et historique important”, a déclaré la société.

La mise à jour des politiques suit les investissements technologiques que l’entreprise a faits pour aider sur le front de la sécurité. À la fin de l’année dernière, la société a déclaré qu’elle n’avait pas pu localiser et retirer le 50 pour cent tweets offensants avant d’être marqués par les utilisateurs grâce aux mises à jour de ses algorithmes de modération.