Twitter est lancé contre la théorie du complot du coronavirus et de la 5G

Twitter a été lancé contre le théorie du complot qui relie le coronavirus à la 5G et a annoncé que supprimera les tweets qui incitent les gens à participer à des activités nuisibles. La société a ajouté une section dans ses lignes directrices pour faire rapport sur COVID-19 dans laquelle ce problème est mentionné.

En résumé, appelle Twitter à détruire l’infrastructure 5G seront supprimés, comme tout autre contenu lié à la pandémie qui pourrait provoquer une panique ou un trouble à grande échelle.

Des allégations non vérifiées qui incitent les gens à agir pourraient entraîner la destruction ou l’endommagement d’infrastructures critiques, ou entraîner une panique généralisée, des troubles sociaux ou des perturbations à grande échelle, telles que “La Garde nationale vient d’annoncer qu’il n’y aura plus Les livraisons de nourriture pendant deux mois – courez au supermarché dès que possible et achetez tout “” ou “5G provoque le coronavirus – détruit les tours cellulaires dans votre quartier!”

Avec cela, Twitter rejoint d’autres sociétés telles que Facebook et YouTube en prenant des mesures contre les théories du complot qui ont causé la destruction de plus de 50 antennes cellulaires au Royaume-Uni. Les revendications du gouvernement britannique ont été rapides et le même responsable technologique VodafoneJohan Wibergh a noté ceci comme “le pire genre de fausses nouvelles“

Dans une récente interview avec CNBC, Wibergh a assuré que ces théories généraient incendie de 24 tours d’entreprise au Royaume-UniL’un d’eux servait un hôpital de Birmingham. En plus de cela, diverses vidéos ont circulé sur Twitter et d’autres réseaux sociaux où les gens harcèlent les employés des télécommunications Ils effectuent des tâches de câblage, notant que leur travail “tue des gens”.

REGARDEZ: Les théoriciens du complot brûlent des tours 5G prétendant avoir un lien avec # COVID19 #coronavirus. Cette vidéo d’un parc d’activités hollandais montre un homme versant le contenu d’un récipient blanc à la base d’une tour de radio cellulaire avant qu’il ne s’enflamme. pic.twitter.com/r9YkrDE6DJ – Austin Kellerman (@AustinKellerman) 21 avril 2020

Une étude récente de l’Université Hamad Bin Khalifa du Qatar a révélé que la théorie du complot concerne une campagne coordonnée de désinformation induite par les bots. Après avoir analysé 22 000 messages avec des mots clés, il a été découvert qu’ils provenaient de comptes avec une activité suspecte.

La chose intéressante est que Twitter ne censurera pas complètement cela et d’autres théories sur le coronavirus. Il se concentrera uniquement sur les tweets qui incitent à une action qui cause des dégâts. La société, comme YouTube et Facebook, s’est limitée à attaquer une partie du contenu, mais il n’y a aucun engagement pour le bannir complètement de ses plates-formes.

Autrefois Facebook avait annoncé son intention de limiter la propagation de fausses nouvelles sur le coronavirus, après avoir été désigné par Avast comme l’épicentre de la désinformation concernant la pandémie. Alors que le contenu favorisant les méfaits ou la psychose est supprimé, les autres sont simplement balisés et perdent de leur importance sur la plateforme sans être censurés.

