Twitter et fausses nouvelles, des problèmes sans solution?

Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, où Twitter Il s’agissait du réseau social le plus apprécié par la grande majorité des utilisateurs de ce type de services. Je me souviens de moments où j’avais même tendance à comparer Facebook avec la phrase «Facebook est un réseau intelligent pour les gens simples; Twitter est un réseau simple pour les gens intelligents ». Une phrase que, je précise, je n’ai jamais partagée.

Quoi qu’il en soit, ces années de vin et de roses sont loin derrière et, aujourd’hui, il est possible que le mot le plus utilisé pour décrire le contenu le plus courant sur Twitter soit «la haine». Et c’est que n’importe quel sujet est susceptible de générer non pas une discussion (espérons-le), mais une rangée dans laquelle des insultes répétées, des mèmes et diverses stupidités, qui loin d’enrichir, tout ce qu’ils font est de générer rejet vers le réseau social et beaucoup de ses utilisateurs.

Oeil, je ne dis pas que tout le contenu de Twitter c’est ça, loin de là! En regardant un peu, il est possible de trouver beaucoup de contenu intéressant, d’enrichir les discussions, les histoires qui touchent le cœur … Il y en a, ces contenus sont toujours là, seulement c’est un peu plus difficile de les trouver parmi des tonnes de tweets indésirables. Et je veux croire que la plupart des utilisateurs (en plus de ceux qui ont cessé de l’utiliser) apprécieraient grandement toute amélioration à cet égard.

L’agence . rapporte que, à cet égard, le réseau social teste un nouveau système de modération, qui serait les utilisateurs de Twitter eux-mêmes qui identifieraient fausses nouvelles et tout autre contenu trompeur. De cette façon, ils ne seraient pas éliminés, mais apparaîtraient marqués d’une couleur intense, ce qui faciliterait rapidement leur identification.

Pour le moment, cette fonction est phase de test très initiale et même pas un employé dédié exclusivement à elle. Par conséquent, nous n’en savons pas beaucoup plus sur la façon dont il sera appliqué. Cependant, et je suis désolé d’être pessimiste … peut-on faire confiance au critère de “masse”? À une époque où la polarisation des positions semble avoir gagné (et Twitter a été un champ de bataille majeur dans ce domaine), peut-on se fier à l’impartialité de beaucoup de ceux qui, jusqu’à présent, ont ignoré cette vertu?

La seule façon dont ce système pourrait fonctionner est que les utilisateurs marquent un message comme étant de fausses nouvelles, mais équipe d’évaluation et de vérification de Twitter, celui qui analyse le contenu et, le cas échéant, applique la surbrillance des couleurs. On parle donc d’un système similaire à celui actuellement utilisé avec les messages rapportés.

Le problème est qu’il est plus compliqué, dans de nombreux cas, de détecter si un contenu est vrai ou faux, que de vérifier si un tweet contient des insultes, des menaces, etc. Et je ne sais pas si Twitter serait en mesure de former une équipe de travail de la taille et du profil nécessaires pour que cela fonctionne. Une autre option serait, bien sûr, d’avoir le soutien d’agents externes (médias, consultants, etc.), mais cela semble néanmoins très complexe. Je le loue en tant que concept, bien sûr, mais je vois de nombreux problèmes dans la manière de le mettre en œuvre.

Pensez-vous que ce système peut fonctionner? Êtes-vous de ceux qui continuent à utiliser Twitter ou qui ont «abandonné» pendant longtemps? Selon vous, quelle pourrait être la solution, ou toutes, pour améliorer l'image et le contenu de ce réseau social?

