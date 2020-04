Selon les dernières rumeurs, sur l’application du réseau social gazouillement, dédié aux utilisateurs qui utilisent le système d’exploitation iOS, est sur le point d’en débarquer un nouvelle fonctionnalité.

Ce dernier permettra suivez les conversations plus facilement en cours sur la plateforme. Actuellement, la nouvelle fonctionnalité ne semble être testée que pour quelques utilisateurs.

Twitter lancera bientôt une fonctionnalité très attendue sur iOS

Bientôt, tous les utilisateurs qui utilisent le système iOS auront moins de difficulté à utiliser l’application Twitter, grâce à une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de comprendre immédiatement quels retweets ont été commentés et lesquels n’ont pas été. Un moyen, plus précisément, de suivre beaucoup plus facilement les conversations sur la plateforme. Comme prévu il y a peu de temps, la fonction est actuellement testée pour quelques utilisateurs mais s’ils ne trouvent pas de bugs ou de dysfonctionnements, cela pourrait être bientôt publié la version stable.

En détail, grâce à un onglet dédié, l’utilisateur doit pouvoir regardez combien de retweets d’un article particulier ont été commentés par la suite et lesquels ne sont pas. De cette façon, il sera donc possible de garder le contrôle l’évolution d’une conversation, va vérifier les commentaires non directement visibles depuis le tweet d’origine.

La fonctionnalité pourrait évidemment s’avérer très utile, surtout si nous prenons cela en considération précisément l’un des principaux problèmes de la plate-forme est que vous pouvez facilement vous perdre entre les tweets, les retweets et les commentaires. Pour le moment, nous ne connaissons pas d’autres détails, mais nous devons simplement attendre quelques jours de plus pour en savoir plus ou peut-être pour trouver la nouvelle version directement sur l’Apple Store.