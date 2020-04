Twitter permettra aux chercheurs d’analyser vos tweets sur le coronavirus

Twitter permettra aux chercheurs analyser vos tweets liés aux coronavirus. La société a annoncé qu’elle allait publier ses outils pour les développeurs et les experts en analyse de données accès en temps réel à toutes les conversations autour de COVID-19.

Grâce à une entrée dans leurs forums de développeurs, Twitter a déclaré que cet outil nécessite une expérience préalable de travail avec les données, ainsi que d’avoir l’infrastructure nécessaire pour traiter, stocker et analyser des millions de tweets générés chaque jour.

Avec cela, les chercheurs pourraient analyser et pour mieux comprendre le dialogue qui se déroule sur la pandémie de COVID-19 sur la plate-forme, à la fois dans les conversations, la façon dont les utilisateurs réagissent aux informations, et surtout, le flux de fausses nouvelles et les théories du complot qui se propagent à travers le réseau social.

En raison de la nature des données, le réseau social a confirmé que cette option ne sera disponible que pour quelques-uns et qu’ils examineront toutes les demandes en détail, afin de s’assurer qu’elles servent un bien commun.

Tous les tweets sur le coronavirus seront analysés en temps réel

Twitter canalisera tous les tweets publics générés en temps réel y compris les mots clés liés à COVID-19. Ces comptes privés qui nécessitent une autorisation préalable pour lire leur contenu ne sera pas pris en compte dans l’analyse. Il n’y a pas de limite au volume de données à analyser, bien que seulement un maximum de 200 tentatives de connexion par intervalle de 15 minutes soient autorisées.

L’entreprise vous avez activé une page dans lesquels nous trouvons des termes tels que coronavirus, #coronavirusmexico, COVID-19, quarantaine et pandémie, ainsi que d’autres plus spécifiques qui incluent le télétravail, #lavatusmanos ou #quedateencasa. Dans le cas où l’utilisateur supprimerait ultérieurement le tweet, les chercheurs seront obligés de ne pas prendre en compte ces informations et également de les supprimer de leur analyse.

Les conditions d’accès Le flux de données doit avoir un compte développeur, une expérience démontrable avec des données en JSON et remplir un formulaire à considérer. Une fois approuvé, le développeur pourra activer le flux de tweets COVID-19 dans le panneau de configuration Developer Labs, où d’autres API et mesures proposées par Twitter peuvent être testées.

Il convient de mentionner que les développeurs ils ne pourront pas monétiser ces données et son application doit soutenir le bien public.

