Twitter réprime les canulars contre les coronavirus et les faux “experts”

gazouillement intensifie ses politiques contre désinformation sur coronavirus. L’entreprise interdira les tweets qui perpétuent les revendications de faux traitements et d’autres informations spécifiques qui peuvent être panique ou nuire aux efforts officiels de lutte contre la pandémie.

Selon les politiques, l’entreprise demandera aux utilisateurs de supprimer les tweets qui nient les “conseils d’experts”, de promouvoir “les traitements faux ou inefficaces” ou de partager “le contenu trompeur qui prétend provenir d’experts ou d’autorités”.

Mise à jour: nous élargissons nos règles de sécurité pour inclure du contenu qui pourrait exposer les gens à un risque plus élevé de transmission de COVID-19.

Maintenant, nous demanderons aux utilisateurs de supprimer les Tweets qui incluent les éléments suivants:

– Twitter Safety (@TwitterSafety) 18 mars 2020

Les nouvelles règles couvrent une grande variété de canulars et d’autres formes de désinformation qui circulent sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie de coronavirus. Par exemple, une liste virale de «suggestions», vraisemblablement de l’Université de Stanford, a été largement partagée sur les réseaux sociaux la semaine dernière. la liste c’était démystifié plusieurs fois, mais bon nombre des fausses allégations faites dans le message – telles que vous devez retenir votre souffle pendant dix secondes pour détecter Covid-19 – apparaissent toujours sur diverses plates-formes.

Twitter et d’autres entreprises technologiques s’unissent contre la désinformation

Twitter a détaillé plusieurs exemples de types de tweets qui serait supprimé en vertu des nouvelles règles, y compris la prétention de retenir votre souffle. En particulier, les nouvelles politiques excluent également les tweets contenant des déclarations plus trompeuses, telles que “COVID-19 n’infecte pas les enfants” ou “l’éloignement social n’est pas efficace”. Il couvrait également: “les allégations spécifiques et non vérifiées qui incitent les gens à agir et provoquent une panique généralisée, des troubles sociaux ou des troubles à grande échelle”, ainsi que “des allégations spécifiques et non vérifiées faites par des personnes qui usurpent l’identité d’un gouvernement ou d’un fonctionnaire ou une organisation de soins de santé. “

La société note qu’elle peut supprimer les tweets même s’ils proviennent de comptes parodiques ou “blagues”.

Un porte-parole de Twitter a déclaré que, pour l’instant, n’existe pas un moyen pour les utilisateurs individuels de signaler ce type de contenu et que l’entreprise travaille avec des partenaires tiers pour identifier ces réclamations. Twitter a également déclaré qu’il utiliserait l’apprentissage automatique pour lutter contre la désinformation des coronavirus.

La répression est survenue depuis que les plateformes de médias sociaux ont été mises sous pression pour adopter une position plus agressive sur la désinformation concernant le coronavirus. Les actions de Twitter découlent des annonces de Facebook, qui prévoient d’éduquer les utilisateurs sur l’importance de l’éloignement social pendant la pandémie. Twitter et Facebook, ainsi que de nombreuses autres grandes sociétés technologiques, ont également publié une déclaration commune pour promouvoir leur engagement dans la lutte contre la fraude et la désinformation.