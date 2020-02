Twitter se fait avec l’application Chroma Labs

Il semble que non seulement les histoires soient l’un des marchés les plus puissants pour les réseaux sociaux à en juger par leur mise en œuvre, car de Facebook à Instagram en passant par YouTube et WhatsApp, ils ont leurs sections d’histoires éphémères respectives. Et c’est que depuis un certain temps maintenant, cette tendance a généré un marché supplémentaire autour de vous à travers des applications qui enrichissent ces expériences.

En fait, cet écosystème suscite un intérêt particulier pour les grandes entreprises. Il y a quelques mois, c’est Squarespace qui a été réalisé avec l’une des applications les plus populaires pour monter des histoires Instagram, Unfold, qui, grâce à une série de modèles, a permis de créer des histoires dynamiques et différentes, avec un tampon espagnol.

Maintenant, c’est Twitter qui a annoncé l’achat d’une autre des meilleures applications pour ce type de conceptions esthétiques pour les histoires, sans que le réseau social de microblogging n’annonce l’inclusion de cette fonctionnalité sur son réseau social ou ses applications.

En ce sens, Twitter a fini avec Chroma Labs, et continuera, à sa mort, une stratégie similaire à celle de Unfold: Twitter divisera l’équipe de Chroma Labs pour travailler sur ses équipes de produit, de conception et d’ingénierie, mais gardera l’application pour iPhone Chroma Stories en fonctionnement, bien que contrairement à l’application Squarespace, mais vous ne recevrez plus de mises à jour et Cela ne fonctionnera que jusqu’à ce qu’il y ait un changement majeur dans iOS.

Je sais le montant de l’opération est inconnu, mais il semble que cette nouvelle économie d’applications autour de la conception d’histoires éphémères soit l’un des nouveaux atouts de l’écosystème des applications auxiliaires.

