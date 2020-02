Twitter testant l’étiquetage des fausses nouvelles et mentant avec des avertissements orange vif, pourrait arriver en mars

Twitter teste une nouvelle fonctionnalité qui étiquette les nouvelles trompeuses, les fausses nouvelles et les mensonges de personnalités publiques et de politiciens avec des avertissements orange vif ou rouge. Si Twitter décide d’aller de l’avant avec le changement, il pourrait arriver dès le 5 mars.

Rapporté par NBC News, le test Twitter pour étiqueter les nouvelles trompeuses, les fausses nouvelles et les mensonges de politiciens et de personnalités publiques a été vu dans une démo divulguée envoyée au magasin.

Twitter a confirmé à NBC qu’il testait la fonctionnalité mais qu’elle pourrait ou non être déployée à tous les utilisateurs. Cependant, dans tous les cas, il semble que Twitter lancera un nouveau plan pour lutter contre la désinformation le 5 mars. Cela vient après que Twitter ait annoncé une interdiction des deepfakes et autres médias synthétiques / manipulés plus tôt ce mois-ci.

Twitter a confirmé que la démo divulguée, qui était accessible sur un site accessible au public, est une itération possible d’une nouvelle politique visant à cibler la désinformation qu’elle prévoit de déployer le 5 mars.

Montré dans l’image ci-dessus, voici ce que les badges orange comprennent:

La démo comporte des badges rouge vif et orange pour les tweets qui ont été jugés “trompeusement nuisibles”, de presque la même taille que le tweet lui-même et bien en vue directement en dessous du tweet qui contient la désinformation nuisible.

Des exemples de désinformation comprennent un faux tweet sur les dénonciateurs par le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., Un tweet sur la vérification des antécédents des armes à feu par le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Et un tweet par un compte Twitter non vérifié postant une vidéo trafiquée du leader de la majorité à la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif.

Une version du test comprend une incitation communautaire pour les utilisateurs à contribuer à la fonctionnalité…

Dans une itération de la démo, les utilisateurs de Twitter pourraient gagner des «points» et un «badge communautaire» s’ils «contribuent de bonne foi et agissent comme un bon voisin» et «fournissent un contexte critique pour aider les gens à comprendre les informations qu’ils voient».

NBC note que cet aspect pourrait être utile pour empêcher les trolls et plus d’avoir trop d’impact.

Le système de points pourrait empêcher les trolls ou les idéologues politiques de devenir des modérateurs s’ils diffèrent trop souvent de la communauté en général en ce qu’ils qualifient de faux ou trompeurs.

La question posée est de savoir si un tweet est «trompeusement nuisible».

Dans la démo, les membres de la communauté sont invités à dire si le tweet est «probable» ou «peu probable» d’être «trompeusement nuisible». Il leur est ensuite demandé d’évaluer le nombre de membres de la communauté qui répondront de la même manière qu’eux sur une échelle mobile de 1 à 100, avant d’expliquer pourquoi le tweet est trompeur.

