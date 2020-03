Twitter teste la fonctionnalité «Fleet» de type Instagram Stories pour supprimer les tweets après 24 heures

Twitter teste maintenant une nouvelle fonctionnalité appelée «Flottes», qui supprime automatiquement les tweets après 24 heures. L’annonce a été faite aujourd’hui par Kayvon Beykpour, responsable produit de Twitter.

Actuellement, il n’existe aucun moyen officiel de supprimer les anciens tweets après un certain temps, donc les utilisateurs qui souhaitent cette fonctionnalité doivent s’appuyer sur des outils tiers. À partir d’aujourd’hui, Twitter rendra les «flottes» accessibles à un nombre limité d’utilisateurs, afin qu’ils puissent partager du texte, des photos et des vidéos qui seront disponibles sur leur profil pendant seulement 24 heures.

Beykpour a déclaré que l’idée est venue après que certains utilisateurs aient partagé qu’ils se sentaient intimidés de publier certaines choses parce qu’ils n’avaient aucun contrôle sur la visibilité du contenu.

«Chaque jour, les gens viennent sur Twitter pour voir ce qui se passe. L’une des choses uniques à propos de Twitter est que «ce qui se passe» est alimenté par le partage ouvert de leurs pensées par le biais de tweets. Mais partager vos pensées en public peut être intimidant! »

La fonctionnalité fonctionne de manière similaire aux histoires Instagram, car le contenu à durée limitée sera affiché dans des cercles en haut de l’application, séparément de la chronologie. Dans un premier temps, il ne sera possible de publier un tel contenu que via l’application Twitter officielle pour iOS et Android.

Les flottes seront d’abord déployées pour les utilisateurs au Brésil, puis elles seront progressivement publiées dans d’autres régions. Vous pouvez regarder une vidéo ci-dessous (en portugais) démontrant la fonctionnalité:

Nous avons écouté ces commentaires et nous nous efforçons de créer de nouvelles fonctionnalités qui répondent à certaines des angoisses qui empêchent les gens de parler sur Twitter. Aujourd’hui, au Brésil uniquement, nous commençons un test (sur Android et iOS) pour l’une de ces nouvelles fonctionnalités. C’est ce qu’on appelle les flottes. pic.twitter.com/6MLs8irb0c

