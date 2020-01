Twitter va frapper les «trolls» mortels

Le réseau social ajoutera un autre contrôle de sécurité pour empêcher le harcèlement des utilisateurs. Bientôt, vous pouvez limiter le groupe de personnes qui peuvent répondre à vos tweets.

SET Digital News

Twitter ajoutera un autre contrôle de sécurité pour lutter contre les abus et le harcèlement sur son réseau social: les utilisateurs pourront bientôt limiter le groupe de personnes qui peuvent répondre à leurs tweets.

En publiant un message, les utilisateurs peuvent également choisir qui peut répondre: n’importe qui, uniquement leurs abonnés, uniquement les personnes mentionnées dans le tweet ou personne du tout, selon The Verge.

La directrice de la gestion des produits de Twitter, Suzanne Xie, a déclaré que Twitter ajoutait une nouvelle configuration pour les «participants à la conversation», qui présente quatre options: «Global, Groupe, Panel et Déclaration».

Global permet à quiconque de répondre, Group est pour les personnes que vous suivez et mentionnez, Panel est les personnes que vous mentionnez spécifiquement dans le tweet, et Declaration vous permet uniquement de poster un tweet et de ne pas avoir de réponse.

Xie a déclaré que Twitter est «en train de faire une recherche sur la fonction» et que les modèles feront partie d’une expérience qui sera réalisée au premier trimestre.

La fonction, annoncée mercredi lors de la conférence technologique CES de Las Vegas, est un effort pour limiter le harcèlement et d’autres types d’interactions malsaines entre les utilisateurs, un problème que Twitter s’efforce de résoudre depuis des années.

En novembre, Twitter a donné aux utilisateurs la possibilité de masquer des réponses spécifiques aux tweets afin que les autres ne puissent pas les voir, une fonctionnalité connexe pour lutter contre les abus dans le service.

Maintenant, il franchit une nouvelle étape avec l’option de bloquer complètement les réponses, ce qu’il “expérimentera” au début de 2020, a déclaré une porte-parole de l’entreprise. Son directeur exécutif, Jack Dorsey, a déclaré à plusieurs reprises que l’amélioration de la «santé» de Twitter était la priorité absolue de l’entreprise.

Source: Elfinanciero.com.mx

ARP