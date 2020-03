Twitter: vérifié contre le coronavirus

Twitter Il a un gros problème bien que, heureusement, ses dirigeants en soient bien conscients et, depuis des années, travaillent activement pour trouver des solutions. Je me réfère, bien sûr, à l’utilisation qui est faite 24/7 de ce réseau social pour la distribution ininterrompue de fausses nouvelles. Un problème qui prend des dimensions énormes, car le service devient une source d’informations quotidienne et directe pour des millions de personnes dans le monde.

Les fausses nouvelles et la désinformation sont des problèmes très graves dans tous les domaines, c’est incontestable, mais dans des situations de crise comme celle que nous connaissons en raison de la coronavirusNous devons être très clairs qu’un tweet trompeur, qu’il soit malveillant ou non, peut avoir des conséquences mortelles pour les gens. En y réfléchissant, Twitter a décidé d’utiliser son système de vérification de compte pour mettre en évidence le contenu de experts en la matière, devant les opinions majoritaires.

La mesure, annoncée par l’un des comptes officiels du service sur le même réseau social, vient en complément d’autres déjà adoptées précédemment par Twitter et, dans son ensemble, ce qu’ils cherchent, c’est à “nettoyer” l’ensemble des informations qu’elle propose sur la pandémie , en éliminant tout ce qui est identifié comme faux et en mettant en évidence le contenu généré par des sources fiables.

Message d’intérêt public sur ce que nous faisons pour vérifier les comptes Twitter qui fournissent des mises à jour crédibles autour de # COVID19: nous travaillons avec les autorités mondiales de la santé publique pour identifier des experts et avons déjà vérifié des centaines de comptes, mais il y a plus à faire et nous pourrions utiliser votre aide .

– Assistance Twitter (@TwitterSupport) 21 mars 2020

À cette fin, Twitter travaillera au cours des prochains jours avec toutes sortes d’entités, publiques et privées, liées à l’enquête et à la lutte contre le coronavirus, afin de vérifier les comptes des experts qui leur sont associés. En outre, à partir du réseau social, ils invitent également d’autres professionnels indépendants ou non affiliés aux entités avec lesquelles ils collaborent à avoir un peu de patience car, disent-ils, ils travaillent également à accélérer autant que possible leur vérification.

Un élément fondamental de ce processus, à la fois pour ceux qui ont déjà été vérifiés et pour ceux qui souhaitent l’obtenir, est de s’assurer que, dans leurs coordonnées, l’adresse e-mail de contact est la professionnelle. Et c’est que, en toute certitude, Twitter utilisera cet élément pour effectuer un premier filtrage de toutes les demandes susceptibles d’être reçues. En outre, il sera également très utile d’identifier correctement les personnes, d’éviter le vol d’identité et de faciliter la vérification.