Twitter vient de commencer à tester les tweets qui disparaissent après 24 heures – .

Dans le cadre des efforts continus de Twitter pour accroître l’engagement, la société a annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative appelée «Flottes», clairement inspirée de Snapchat. Alors, qu’est-ce qu’une flotte exactement? Eh bien, c’est essentiellement un tweet qui monte pendant 24 heures avant d’être retiré de l’existence. La nouvelle fonctionnalité Flottes est déployée aujourd’hui au Brésil et pourrait s’étendre dans les mois à venir selon la façon dont elle sera reçue.

Maintenant, pour savoir pourquoi Twitter se lance dans le domaine des tweets éphémères, la société explique que certains utilisateurs hésitent en premier lieu à tweeter parce qu’ils ne sont pas toujours convaincus qu’un tweet vieillira bien.

“Les flottes sont pour vous de partager vos idées et opinions momentanées”, a expliqué Twitter dans un blog sur la question. «Ces messages disparaissent après 24 heures et n’ont plus de Retweets, de likes ou de commentaires publics. Dans un premier sondage, les gens nous ont dit qu’une fois les flottes disparues, ils étaient plus à l’aise pour partager leurs pensées quotidiennes et quotidiennes. Nous espérons que les personnes qui ne sont généralement pas à l’aise avec les tweets utiliseront Fleets pour parler des réflexions qui leur viennent à l’esprit. »

Alors que Twitter imagine que la plupart des flottes seront orientées texte, la société note que les flottes comprendront également des vidéos, des GIF et des photos. Les utilisateurs pourront répondre à une flotte via un message direct.

“Vos abonnés pourront voir vos flottes en haut de leur page d’accueil, et toute personne qui peut accéder à votre profil complet pourra également y trouver vos flottes”, ajoute le message.

En substance, une flotte est simplement une pensée momentanée et complètement autonome qui s’affiche sur le flux Twitter d’un utilisateur pendant une journée sans aucune interaction associée.

Pour être honnête, je ne peux pas dire si Fleets est une idée brillante ou complètement à l’envers. Néanmoins, il est quelque peu encourageant que Twitter – qui a de mauvais antécédents en matière de satisfaction de sa base d’utilisateurs – soit à tout le moins disposé à essayer quelque chose de nouveau.

Source de l’image: AP / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

