Twitter vous permettra de contrôler qui répond à vos messages

Twitter Plusieurs fois, c’est généralement un orateur difficile à exprimer, il est généralement plein de trolls et d’intimidation abonde, conscients de cela, ils ont travaillé à rendre la plate-forme beaucoup plus conviviale pour tout le monde. Les utilisateurs peuvent désormais choisissez qui peut répondre à vos tweets et ainsi éviter d’être harcelé par des gens qui ne pensent pas comme eux.

Twitter introduira trois types de conversations différents: Ouvert, communautaire et sur invitation. Le choix de la première option permettra à chacun de voir et de répondre à ses tweets, tandis que la deuxième option signifie que quiconque suit et mentionne peut répondre. Enfin, la troisième option signifie que toute personne qui mentionne dans le tweet peut répondre au tweet.

Cela signifie que si vous choisissez la deuxième et la troisième option, il est peu probable que vous receviez une réponse d’inconnus. Donc, si vous ne voulez pas discuter avec des personnes aléatoires sur Twitter, vous devez choisir la deuxième option.

Pour le moment, si nous avons déjà identifié ces personnes ennuyeuses, Twitter nous permet les faire taire ou même plus, les bloquer. La différence entre le silence et le blocage, c’est qu’avec la première option, ils pourront continuer à voir votre profil et répondre à vos tweets ou vous mentionner, mais vous ne le découvrirez pas, sauf si vous entrez votre profil exprès pour le voir, puisque vous aussi Vous pouvez voir, si vous le recherchez, vos messages et votre profil. Avec l’option de blocage, vous ne pourrez rien voir de la personne que vous bloquez ni même de vous.

Pour faire taire ou bloquer quelqu’un, il vous suffit d’entrer son profil et de donner les trois points. Là, vous verrez les options de blocage ou de silence.

Twitter permet également, dans un fil de réponses à un tweet que nous avons publié, cache ceux que nous n’aimons pas. Bien sûr, tout le monde peut continuer à accéder aux réponses masquées via l’icône de réponse masquée, qui apparaît dans le Tweet d’origine lorsqu’il y a des réponses masquées. De plus, l’auteur du Tweet peut à tout moment cesser de cacher une réponse. Lorsque l’auteur d’un Tweet masque une réponse, l’auteur de la réponse ne recevra pas de notification à ce sujet.

Pour masquer une réponse, cliquez sur la réponse que vous n’aimez pas et cliquez sur l’icône de flèche vers le bas.

Image: Photo de Sara Kurfeß sur Unsplash