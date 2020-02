Twitter vous permettra de créer facilement des discussions avec de vieux tweets

Sans aucun doute, fils ils sont l’une des meilleures fonctionnalités qui soient Twitter Ces dernières années. Depuis leur introduction fin 2017, ils ont permis aux utilisateurs de développer des sujets de manière simple, en maintenant une chronologie pour faciliter la lecture aux autres.

Cependant, le plus gros défaut des threads est probablement que, si vous voulez le créer à partir d’une ancienne publication, vous devez nécessairement parcourir votre profil jusqu’à ce que vous le trouviez et cliquer sur “Répondre” ou Retweeter avec un commentaire. “Heureusement, cet inconvénient aura une meilleure très bientôt. Et est-ce que la prochaine mise à jour de Twitter facilitera le processus de liaison d’un nouveau message avec un autre du passé.

Lorsque vous écrivez un tweet, il sera possible afficher une section – glissant vers le bas – qui montre le dernier message partagé. Cependant, si ce n’est pas le tweet que vous cherchiez, appuyez simplement sur le bouton “Trouver un autre tweet” pour voir les anciens messages. Une fois trouvé, vous n’aurez qu’à le sélectionner, appuyez sur “Continuer le fil” et publiez-le; Le fil sera créé automatiquement. Le réseau social explique sa nouveauté dans un GIF:

Vous pouvez maintenant ajouter un nouveau Tweet à un autre déjà tweeté, c’est très rapide! pic.twitter.com/TYEbTdsCPV

– Twitter Espagne (@TwitterEspana) 20 février 2020

Il convient de noter que cette fonctionnalité sera déployé en premier dans l’application iOS. En fait, certains utilisateurs du système d’exploitation d’Apple l’ont déjà activé pour le moment. Si vous ne faites pas partie des chanceux, vous devez attendre son activation dans les prochains jours dans le reste des équipes; Vous le verrez également disponible dans la version Web de bureau.

