Tyler Stalman explore quels professionnels de la création devraient envisager un Mac Pro dans une nouvelle vidéo

Le nouveau Mac Pro étant sorti dans la nature depuis maintenant deux mois, de plus en plus de professionnels ont pu voir comment le bureau modulaire peut avoir un impact sur une variété de flux de travail. YouTuber Tyler Stalman est sorti aujourd’hui avec une nouvelle vidéo qui donne des conseils sur les professionnels de la création qui devraient considérer le Mac Pro et sur le type de performances qu’ils peuvent attendre dans une variété d’applications. Il plonge également dans les versions Mac Pro qu’il recommande pour les photographes et les cinéastes, et plus encore.

Stalman est d’accord avec le consensus général de la communauté Mac selon lequel Apple a fourni ce que les utilisateurs professionnels voulaient avec le nouveau Mac Pro modulaire. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que tous les professionnels de la création en ont besoin. C’est la question à laquelle il a voulu répondre avec cette nouvelle vidéo. Quels sont les pros de la création qui ont du sens à choisir le Mac Pro et quelles applications verront des gains notables de sa puissance massive?

Stalman a testé des applications telles qu’Adobe Lightroom et Photoshop, Final Cut Pro, DaVinci Resolve et Capture One pour donner une idée de la quantité de puissance du Mac Pro pouvant être utilisée pour des flux de travail créatifs.

D’un coup d’œil à une configuration Mac Pro plus économique (relativement parlant) pour un photographe à une configuration Mac Pro pour un cinéaste, la vidéo complète ci-dessous vaut vraiment le détour.

