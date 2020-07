Uber achète des Postmates pour augmenter les livraisons de nourriture

Les rumeurs selon lesquelles Uber achète des Postmates semblent avoir été confirmées par un nouveau rapport publié aujourd’hui, qui indique que l’accord a été conclu et devrait être officiellement annoncé sous peu…

Bloomberg cite des sources anonymes.

Le rachat aiderait Uber à gagner du terrain contre DoorDash Inc., une société privée, l’actuel leader du marché de la livraison de nourriture aux États-Unis. Bien que Postmates n’ait pas suivi le rythme de DoorDash, il conserve une position solide à Los Angeles et dans le sud-ouest américain, qui pourraient tous deux être utiles à Uber Eats.

Uber Technologies Inc. a accepté d’acquérir Postmates Inc. dans le cadre d’une prise de contrôle globale de 2,65 milliards de dollars qui devrait être annoncée dès lundi matin aux États-Unis, selon des personnes proches du dossier.

La crise des coronavirus a bien sûr réduit la demande de services de covoiturage, tout en augmentant simultanément la demande de livraison de plats à emporter. Uber avait auparavant tenté d’acheter GrubGub, mais avait été battu par Just Eat. À 2,65 milliards de dollars contre 7,3 milliards de dollars payés pour GrubHub, l’accord est beaucoup plus abordable.

DoorDash reste le leader du marché américain de la livraison de produits alimentaires, avec PostMates actuellement en 4e place, mais la taille d’Uber et le réseau sous-utilisé de voitures et de conducteurs le rendent bien placé pour se développer.

Uber a essayé de maintenir la confiance dans son service de conduite pendant la pandémie en introduisant de nouvelles règles de sécurité.

Uber a finalisé quelques nouvelles règles pour garder ses pilotes et ses pilotes aussi sûrs que possible pendant la pandémie de coronavirus. Les changements qui entreront en vigueur le 18 mai entraîneront la nécessité de masques et plus encore aux États-Unis, au Canada, dans certaines parties de l’Europe, en Inde, etc. […]

Les coureurs auront également une liste de contrôle avant de sauter dans un Uber qui comprend la confirmation qu’ils se sont nettoyés les mains et portent un masque.