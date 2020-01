Uber Eats vend une entreprise indienne à son rival local Zomato

Uber a passé 2019 à se départir de ses activités déficitaires et à licencier du personnel à l’échelle mondiale dans le but de devenir rentable. Le dernier à obtenir la hache est le bras indien d’Uber Eats, qui a été vendu au rival local Zomato. Uber Eats a cessé toutes ses opérations sur le marché asiatique plus tôt dans la journée, à la suite d’un article de blog du fondateur de Zomato, Deepinder Goyal.

L’accord sur l’ensemble des actions se situe entre 160 et 200 millions de dollars, selon les sources de TechCrunch, et en échange de cette acquisition, Uber aura désormais une participation de 9,99% dans Zomato, une start-up évaluée à 3,55 milliards de dollars. Pendant ce temps, Uber continuera à offrir son service de covoiturage en Inde aux côtés d’un autre concurrent local, Ola.

Uber Eats a du mal à gagner du terrain sur un marché dominé par les marques locales, y compris Swiggy et Zomato, depuis son entrée en 2017. Cet accord aidera non seulement Uber à décharger une partie de ses pertes, mais donnera également à Zomato un léger avantage sur Swiggy – le leader actuel du marché en termes de nombre de commandes quotidiennes.

La gauche: Avis sur l’application Uber Eats India. Droite: Écran de bienvenue sur l’application Zomato.

Zomato absorbera tous les clients et partenaires commerciaux d’Uber Eats India, mais pas le personnel, tandis que l’application désormais disparue continuera à afficher une page de redirection statique pendant six mois supplémentaires pour pointer les visiteurs vers l’application du nouveau parent. Certains des utilisateurs provenant d’Uber Eats se voient offrir un accès gratuit de trois mois à Zomato Gold, un programme d’abonnement basé sur un abonnement, en plus de bons de réduction. Les clients Uber Eats peuvent toujours contacter l’entreprise avec leurs requêtes et réclamations via cette page d’aide.

