Uber et Lyft critiqués pour les prix des surtensions automatisées après le tournage de Seattle – .

Les prix sur Uber et Lyft ont augmenté jusqu’à cinq fois les taux normaux au lendemain d’une fusillade meurtrière dans le centre-ville de Seattle mercredi soir.

La «tarification des surtensions» automatisée, qui intervient pendant les périodes de forte demande, a duré environ une heure et a suscité de nombreuses critiques avant que les entreprises ne remettent manuellement les prix à des niveaux normaux.

Ce n’est pas rare après les fusillades et autres urgences dans le monde. Les entreprises de covoiturage ont pris des mesures pour accélérer leurs systèmes de priorité manuelle afin de mettre fin aux prix de pointe dans de telles situations, mais la fusillade de Seattle montre qu’il y a encore un retard important dans ce processus.

Un trajet en Lyft du centre-ville de Seattle au quartier de Wallingford, par exemple, a coûté plus de 100 $ après la fusillade, selon une capture d’écran publiée sur Twitter.

Le tournage a eu lieu vers 17 heures. PT devant un McDonald’s et a fait un mort et sept autres blessés.

Les utilisateurs ont vu les prix des courses monter en flèche sur Uber et Lyft après le tournage.

Un porte-parole d’Uber a déclaré à . qu’Uber avait désactivé la hausse des prix vers 18 heures. PT pour une zone s’étendant sur un rayon d’un mile de l’incident. Nous avons contacté Lyft pour lui faire part de ses commentaires.

Uber a réorganisé ses protocoles d’urgence en septembre 2018, à la suite de critiques sur sa gestion des prix de pointe à la suite d’attentats terroristes dans des villes comme Londres et New York. L’entreprise a nommé son Global Security Center pour évaluer les situations et plafonner les prix des voyages dans une zone donnée.

«Nous examinerons les situations où des frais imprévus pourraient s’être produits pendant une urgence et travaillerons pour les rembourser», a écrit Uber en 2018. «Les clients peuvent toujours signaler des problèmes via l’application.»

Il peut être difficile de déterminer comment plafonner les surtensions pendant une situation d’urgence. Uber et Lyft utilisent des prix majorés pour inciter davantage de conducteurs à prendre la route et à répondre à la demande, mais il peut également être problématique d’encourager les conducteurs à entrer dans une zone dangereuse.

Google Maps montre la prise de vue sur l’application

À la grande surprise de certains utilisateurs, Google a informé les gens du tournage via son application Maps.

Search Engine Journal et CNET ont noté la fonctionnalité en 2018 après une prise de vue au siège de YouTube.

Nous avons contacté Google pour plus d’informations.

Collecte des preuves

La police de Seattle demande aux citoyens des informations sur la fusillade d’appeler la ligne téléphonique SPD au 206-233-5000. Ils utilisent également un portail en ligne pour collecter des preuves.

Le portail est propulsé par Axon Evidence. Axon est surtout connu pour ses caméras de police. La société est basée à Scottsdale, en Arizona, mais possède un grand bureau à Seattle.