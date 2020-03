Uber Pool suspendu aux États-Unis et au Canada en raison d’un coronavirus – .

Uber a annoncé mardi qu’il suspendait indéfiniment les courses de billard aux États-Unis et au Canada.

La pandémie de coronavirus a frappé les villes avec la densité de population la plus élevée et ce sont les villes où Uber Pool était auparavant disponible.

Uber exhorte les coureurs à suivre une série de directives de bon sens et à ne voyager que lorsque cela est nécessaire.

Alors que beaucoup d’entre nous sont coincés à l’intérieur dans un avenir prévisible, tentant d’aplanir la courbe en évitant tout contact avec quiconque pourrait être potentiellement infecté, il y a beaucoup de gens qui n’ont d’autre choix que de braver le monde extérieur pour faire leur emplois et garder leurs chèques de paie. Peu se mettent plus à risque d’attraper le coronavirus que les conducteurs de covoiturage, et bien qu’un arrêt complet d’Uber, Lyft et d’autres services de covoiturage puisse arriver, Uber a au moins fait un pas dans la bonne direction direction cette semaine.

Mardi matin, Andrew Macdonald, vice-président principal des opérations mondiales d’Uber, a déclaré sur Twitter que l’option Pool était suspendue aux États-Unis et au Canada. Macdonald dit que 18 villes seront affectées par le changement, dont San Francisco, New York et Seattle, où les épidémies ont été les pires.

«Dans nos efforts pour vous protéger, protéger vos motocyclistes et notre communauté, nous avons décidé de suspendre Uber Pool jusqu’à nouvel ordre», a annoncé Uber dans une déclaration aux conducteurs mardi matin. “Tous les autres types de voyages Uber, y compris les trajets UberX et les livraisons sur Uber Eats, sont toujours disponibles.”

Uber a également proposé la série de directives suivantes qu’il aimerait que les cyclistes suivent s’ils appellent pour un trajet:

Se laver les mains avant et après être entré dans votre voiture

Vous donner de l’espace en étant assis sur le siège arrière

Se couvrir la bouche ou le nez s’ils toussent ou éternuent

Envisagez de baisser la fenêtre pour améliorer la ventilation

En plus de suspendre Uber Pool, Macdonald dit que Uber envoie également des messages intégrés aux coureurs leur rappelant d’éviter de voyager s’ils le peuvent et de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et celle des conducteurs. Cela arrive quelques heures seulement après qu’Uber a annoncé qu’elle renoncerait à tous les frais de livraison Uber Eats pour plus de 100 000 restaurants indépendants aux États-Unis et au Canada. Uber aide également les restaurants en lançant «des campagnes de marketing ciblées et quotidiennes – à la fois dans l’application et par e-mail – pour promouvoir la livraison à partir des restaurants locaux».

Ce sont des étapes importantes, mais le fait est que tout conducteur de covoiturage qui a des étrangers qui sautent dans sa voiture toute la journée prend un risque. Certains chauffeurs ont demandé que les services soient complètement fermés, et bien que cela ne semble pas encore être sur la table, ce n’est peut-être qu’une question de temps à ce stade.

