Uber, Seattle et la Chambre des États-Unis mettent fin au différend concernant la loi sur les syndicats alors que la ville prévoit un salaire minimum pour les conducteurs – .

(Photo Bigstock)

La Chambre de commerce des États-Unis, Uber et la ville de Seattle ont convenu de s’éloigner d’une bataille juridique longue et complexe sur une loi qui permettrait aux conducteurs de se syndiquer.

Un juge fédéral à Seattle a rejeté le procès, à la demande de toutes les parties, mettant fin à une bataille autrefois passionnée qui s’est refroidie lorsque la ville a adopté une nouvelle approche de la protection des conducteurs.

Le différend remonte à 2015 lorsque le conseil municipal de Seattle a adopté une loi pionnière autorisant les chauffeurs Uber et Lyft à négocier collectivement. La Chambre a poursuivi Seattle au nom d’Uber et de Lyft, affirmant que l’ordonnance violait les lois fédérales antitrust et les lois de préemption.

Les parties ont fait des va-et-vient dans les années qui ont suivi jusqu’à ce que la mairesse de Seattle, Jenny Durkan, modifie la dynamique à la fin de 2019. Son programme Fare Share, que le conseil municipal de Seattle a approuvé à l’unanimité, étendra le salaire minimum de Seattle aux chauffeurs Uber et Lyft et établira une résolution du conducteur Centre d’arbitrage entre chauffeurs et entreprises. Les nouveaux avantages entreront en vigueur le 1er juillet.

Le programme Fare Share coupe une partie du vent des voiles de l’ordonnance de négociation collective. Bien qu’Uber et Lyft aient contesté certains aspects de la législation sur le partage des tarifs, ils ne la combattent pas.

“Alors qu’Uber a exprimé des préoccupations au sujet de certains aspects de ces nouvelles lois, après son adoption, Uber s’est engagée à soutenir la ville de Seattle dans la mise en œuvre de ces ordonnances dans le but d’atteindre les objectifs sous-jacents et partagés d’améliorer les opportunités et les protections pour les conducteurs de covoiturage”, Uber a déclaré dans un communiqué.

Le rejet du procès n’empêche pas la Chambre de reprendre la question en ligne, ni d’obliger une partie à payer les frais juridiques d’une autre, selon le blog SCC Insight, qui a d’abord rapporté la nouvelle.

Il n’est pas clair si les chauffeurs Uber et Lyft poursuivront leurs efforts pour se syndiquer à Seattle, mais l’ordonnance sur la négociation collective n’a pas le même pouvoir que lors de la rédaction initiale. En 2019, le conseil municipal de Seattle a supprimé la disposition de la loi qui autorisait les conducteurs à négocier les salaires, afin de contrecarrer la contestation judiciaire de la Chambre.

La ville de Seattle a célébré le licenciement du procès à la fin de la semaine dernière dans un communiqué et a remercié les sociétés de réseau de transport (STN) d’avoir accepté d’appuyer le programme Fare Share. “La ville va maintenant se concentrer sur les efforts collectifs avec les STN soutenant la mise en œuvre du plan de partage des tarifs pour atteindre nos objectifs communs d’améliorer les opportunités et les protections pour les conducteurs de STN”, a déclaré la ville dans le communiqué.