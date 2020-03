Uber suspendra les pilotes et pilotes exposés au coronavirus – .

Uber a annoncé qu’il suspendrait temporairement les comptes des conducteurs et des conducteurs infectés par COVID-19 ou risquant d’être infectés.

Uber fournira une aide financière aux chauffeurs et aux livreurs qui sont invités à s’isoler.

Vous pouvez visiter le hub de coronavirus d’Uber sur son site Web pour en savoir plus.

Alors que les taux d’infection au COVID-19 augmentent dans le monde entier, les entreprises privées commencent à prendre l’épidémie plus au sérieux. Par exemple, mercredi matin, Uber a mis à jour son site Web et envoyé des courriels aux utilisateurs afin de les informer des mesures qu’il prend pour assurer la sécurité des personnes. Ces mesures comprennent la suspension temporaire de «les comptes des conducteurs ou des conducteurs confirmés comme ayant contracté ou ayant été exposés à COVID-19».

Cela peut sembler drastique, mais pensez à la vitesse à laquelle un conducteur infecté pourrait déclencher une épidémie. Être enfermé dans un espace restreint pendant une longue période avec quelqu’un qui a contracté COVID-19, puis sauter de la voiture pour se diriger vers un restaurant ou un bar bondé semble être le moyen le plus efficace de propager le virus, etc. il n’est pas surprenant qu’Uber fasse ce qu’il peut pour faire partie de la solution plutôt que du problème.

Bien sûr, la suspension du compte d’un conducteur pourrait être catastrophique pour quelqu’un qui dépend de cet argent pour payer ses factures ou subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, et Uber fournit donc une assistance aux personnes concernées:

Tout chauffeur ou livreur chez qui un diagnostic de COVID-19 a été diagnostiqué ou qui est invité individuellement à s’auto-isoler par une autorité de santé publique recevra une aide financière pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours pendant que son compte est en attente. Nous avons déjà aidé les conducteurs dans certaines zones touchées et nous travaillons à mettre en œuvre rapidement cela dans le monde entier.

En plus des suspensions, Uber travaille également pour s’assurer que les conducteurs et les pilotes sont aussi sûrs que possible. Uber admet que les approvisionnements sont particulièrement limités pour le moment, la société fournit aux conducteurs des désinfectants pour les aider à garder leurs véhicules propres. La distribution de produits de nettoyage est priorisée dans les villes qui en ont le plus besoin. Uber dit également que quiconque préfère ne pas entrer en contact avec un livreur Uber Eats peut laisser une note dans l’application lui disant de laisser la nourriture à la porte au lieu d’appeler ou de sonner à la porte.

. rapporte qu’Uber a suspendu 240 comptes au Mexique le mois dernier de personnes qui auraient pu entrer en contact avec une personne infectée par COVID-19. Ces chiffres augmenteront dans le monde entier au cours des prochaines semaines.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la réponse d’Uber à l’épidémie virale, assurez-vous de visiter la toute nouvelle page de l’entreprise consacrée aux informations sur le virus. Il passe par les étapes que l’entreprise prend pour assurer la sécurité de tout le monde et les notes importantes pour les conducteurs qui souhaitent rester à jour sur les règles.

