Uber voit une baisse de 60 à 70% des trajets à Seattle et se prépare pour au moins deux mois de «verrouillage absolu» – .

Dara Khosrowshahi, maintenant PDG d’Uber, prend la parole au Sommet . 2016. (Photo de fichier .)

Uber a vu une baisse de 60% à 70% des réservations à Seattle au cours des derniers jours et se prépare à un «verrouillage / arrêt absolu» de la ville pendant au moins deux mois, a déclaré le PDG Dara Khosrowshahi aux analystes et aux investisseurs – déclarant que le Le géant qui roule en voiture considère l’impact du nouveau coronavirus sur Seattle comme un «archétype pour une ville occidentale».

“Seattle était en avance sur la courbe des autres villes en raison de la nature de l’épidémie et de la rapidité avec laquelle elles ont fermé”, a déclaré Khosrowshahi lors d’une conférence téléphonique jeudi matin.

Dans le même temps, a-t-il déclaré, l’activité de livraison de restaurants Uber Eats a connu une croissance significative à Seattle et sur d’autres marchés, les restaurants respectant les mandats de l’État de fermer leurs activités normales et de se consacrer entièrement à la livraison et à emporter.

Khosrowshahi a cherché à rassurer les investisseurs sur le fait qu’Uber est en mesure de faire face à la récession, avec environ 10 milliards de dollars de liquidités sans restrictions à la fin de février. Le stock d’Uber a augmenté de plus de 35% après l’appel.

Sur des marchés étrangers tels que Hong Kong, où le nouveau coronavirus a frappé plus tôt, la société a vu son activité commencer à se redresser rapidement alors que la région a rebondi, a-t-il déclaré.

“En termes d’impact sur les affaires, la situation reste très fluide”, a déclaré Khosrowshahi. «Bien sûr, les personnes qui s’abritent sur place signifient qu’elles font moins de voyages Uber. Dans des marchés plus récemment touchés comme Seattle, nous sommes en train de regarder cette évolution. “

Seattle et l’État de Washington ont été le premier épicentre de l’épidémie aux États-Unis, et les entreprises et les résidents ont initialement pris des mesures volontaires pour limiter la propagation de la maladie à la demande des fonctionnaires. L’État et les autorités locales ont depuis fermé des écoles, interdit de grands rassemblements publics et ordonné la fermeture des activités normales dans les restaurants et les bars.

Cependant, ils n’ont pas encore institué un mandat complet de «refuge sur place», ce qui restreindrait tous les déplacements et mouvements dans la ville, sauf essentiels et critiques, comme l’ont fait les responsables de la baie de San Francisco. Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a déclaré mercredi après-midi qu’il ne pensait pas qu’il était encore temps pour une telle décision, bien que certains experts ne soient pas d’accord.

Dans le pire des cas, Khosrowshahi a déclaré qu’avec une baisse de 80% de l’activité globale de la société et aucune reprise, Uber terminerait l’année avec environ 4 milliards de dollars en espèces, en plus de la possibilité d’accéder à une ligne de crédit de 2 milliards de dollars. Dans un scénario plus probable, a-t-il dit, la société envisage que la crise atteindra son plus bas niveau au deuxième trimestre et commencera à se redresser au troisième trimestre. Cela laisserait à Uber environ 6 milliards de dollars en espèces, a-t-il déclaré. C’est le scénario qui suppose deux mois de fermeture effective dans des villes comme Seattle.

L’entreprise a offert une aide financière aux conducteurs diagnostiqués avec COVID-19.