Ubisoft confirme Roller Champions lors de l’inscription au test Switch et Alpha

Ubisoft a dévoilé de nouvelles images de Roller Champions plus tôt dans la journée et a annoncé que les joueurs intéressés pourraient s’inscrire pour un test alpha du titre commençant immédiatement. Annoncé pour la première fois à l’E3 2019, Ubisoft’s Roller Champions semble être un jeu de sport de roller derby au rythme rapide avec des fonctionnalités uniques et une équipe passionnée de développeurs derrière lui.

Cela a été une année de transition pour Ubisoft, comme en témoigne le fait que la société a apparemment choisi de retarder un certain nombre de titres à venir afin d’établir un niveau de qualité au moins légèrement supérieur à ce que les joueurs ont expérimenté dans Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint. De nombreux fans se sont prononcés sur la direction qu’Ubisoft avait prise en tant qu’entreprise, la majorité des joueurs se plaignant de la similitude de chaque titre en termes d’apparence et de fonctionnalité. Cependant, il semble qu’Ubisoft a travaillé dur pour reconquérir son public, et avec son nouveau jeu, il ne semble même pas possible d’ajouter des avant-postes de garde réapparus ou des tours grimpantes qui déverrouillent des sections de carte.

Plus tôt dans la journée, Ubisoft a révélé des images et des informations sur Roller Champions, le titre de sport sur le thème du roller derby de la société, annoncé l’année dernière. Selon la nouvelle vidéo Roller Champions diffusée en direct sur la page YouTube d’Ubisoft Amérique du Nord (et intégrée ci-dessous), la société a secrètement rencontré certains des joueurs les plus talentueux du jeu pour découvrir comment rendre Roller Champions aussi amusant que possible. Le chef de produit, Stéphane Drapeau, informe les téléspectateurs que toutes les séquences vidéo utilisées au début du flux provenaient de joueurs réels réalisant des mouvements fous et, comme démontré ci-dessous, il semble que cela pourrait être assez amusant. Plus important encore, le jeu a été annoncé sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.

Véronique Bouffard, Roller Champions Community Developer, a également révélé que les inscriptions commencent aujourd’hui, le 4 mars 2020, pour une période de test alpha fermée pour Roller Champions. Pour les joueurs qui s’inscrivent sur le site Web de Roller Champions, le test alpha du gameplay commencera le 11 mars en Europe et en Amérique du Nord et se terminera le 23 mars, et les joueurs en Australie pourront tester le jeu du 12 mars au 24 mars. Bouffard indique également que les joueurs en Chine, au Japon et en Corée pourront avoir accès à l’alpha fermé “plus tard cette année”.

Avec des jeux comme Skater XL à l’horizon et un prochain documentaire sur l’impact de la franchise de jeux Pro Skater de Tony Hawk, il semble que le patinage et les jeux vidéo de sports extrêmes puissent faire leur retour. Bien que le paysage des jeux vidéo n’atteigne plus jamais un stade où les développeurs pensent qu’il est nécessaire de redémarrer la franchise Pro Surfer de Kelly Slater, il est agréable de voir autant de sports de niche représentés. Espérons que Ubisoft Roller Champions sera aussi agréable à jouer qu’à regarder, et tous ceux qui veulent le découvrir par eux-mêmes (espérons-le) pourront le faire lors de la prochaine Alpha fermée du jeu. Les places sont limitées, après tout.

