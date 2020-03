Ubisoft s’en tiendra à Nvidia GeForce Now alors que les éditeurs abandonnent le service

Ubisoft a mis tout son poids derrière Nvidia en s’engageant à «soutenir pleinement» le service de jeux en nuage GeForce Now de l’entreprise.

Cela a été une rude semaine pour Nvidia. Depuis que GeForce Now a quitté sa période bêta il y a quelques semaines à peine, des dizaines de jeux ont été retirés de son catalogue d’un certain nombre d’éditeurs de premier plan. Il s’agit notamment de 2K, Activision-Blizzard et Bethesda, ce dernier n’ayant laissé qu’un seul jeu – Wolfenstein: Youngbloods – disponible sur la plateforme.

Cette décision, qu’Activision-Blizzard a qualifiée de «malentendu», serait due au fait qu’il n’y avait aucun accord commercial entre Nvidia et les éditeurs lorsque GeForce Now a quitté sa bêta fermée gratuite.

Raphael van Lierop, directeur de The Long Dark, a écrit la semaine dernière que Nvidia n’avait jamais demandé la permission de diffuser le jeu sur son service: «Veuillez leur transmettre vos plaintes, pas nous. Les développeurs devraient contrôler où leurs jeux existent », a-t-il déclaré.

Ubisoft, cependant, a jeté Nvidia une bouée de sauvetage bien nécessaire en réaffirmant son soutien au service suscitant la controverse. Dans une déclaration envoyée à Kotaku, l’éditeur a déclaré qu’il «prend pleinement en charge» GeForce Now de Nvidia avec «un accès complet à nos jeux PC à partir d’Ubisoft Store ou de tout magasin de jeux pris en charge».

“Nous pensons que c’est un service de pointe qui offre aux joueurs actuels et nouveaux sur PC une expérience haut de gamme avec plus de choix quant à la manière et à l’endroit où ils jouent à leurs jeux préférés”, a ajouté Ubisoft.

L’état de GeForce Now

Ce geste de foi survient quelques jours seulement après qu’Epic ait confirmé qu’il était fidèle au service, le PDG de la société, Tim Sweeney, appelant GeForce Now «le plus convivial pour les développeurs et les éditeurs des principaux services de streaming».

“Les sociétés de jeux qui souhaitent faire évoluer l’industrie du jeu vers un État plus sain pour tous devraient soutenir ce type de service”, a-t-il déclaré.

Sweeny a poursuivi en confirmant que non seulement Fortnite resterait sur le service de Nvidia, mais que l’éditeur offrirait une prise en charge des titres Epic Games Store, y compris des exclusivités, si les développeurs le souhaitaient.

Nvidia a également annoncé récemment que le prochain Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red serait disponible sur GeForce Now dès le premier jour.

Le vote de confiance d’Ubisoft sera sans aucun doute un soulagement pour Nvidia, mais il reste à voir s’il encouragera d’autres éditeurs à emboîter le pas.