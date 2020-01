Ubisoft veut rendre ses jeux plus uniques et restructurer son équipe éditoriale

Ubisoft a annoncé son intention de changer la structure de son équipe éditoriale – le groupe d’individus en grande partie responsable de la conception et de la direction de l’histoire de tous les jeux de la société. En modifiant l’organisation du groupe, Ubisoft espère mieux différencier ses jeux les uns des autres.

“Nous renforçons notre équipe éditoriale pour être plus agile et mieux accompagner nos équipes de développement dans le monde entier, car elles créent les meilleures expériences de jeu pour les joueurs”, a déclaré Ubisoft, selon VGC. Pour le contexte, dans le passé, le groupe d’une centaine de designers et producteurs qui composait l’équipe éditoriale était la principale influence derrière le design similaire dans les jeux Ubisoft: monde ouvert avec beaucoup de quêtes secondaires, multijoueur ou en ligne dans le jeu éléments, et des histoires sur le thème des problèmes du monde réel, selon le rapport de VGC.

“Dans le système précédent de l’éditorial, il y avait souvent des idées selon lesquelles une ou deux personnes seulement étaient impliquées dans chaque jeu”, a déclaré une source anonyme à VGC. “C’est pourquoi vous aviez tendance à voir une telle similitude, car c’est le même goût et la même opinion qui sont reproduits.”

Certes, ces philosophies de conception ont été à la base de certains des récents succès d’Ubisoft, tels que Watch Dogs 2 et Assassin’s Creed: Odyssey. Cependant, comme 2019 l’a clairement montré, l’utilisation d’un design qui a fonctionné auparavant pour toutes vos franchises ne signifie pas qu’elles réussiront toutes. Ubisoft a rapporté des chiffres de ventes décevants pour The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint – ce qui implique plus tard que l’un des défauts les plus importants de Breakpoint était qu’il était trop similaire à The Division 2. “Bien que beaucoup de nos titres soient fortement différenciés, nous devons nous assurer c’est le cas pour tous “, a déclaré Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, lors d’une conférence téléphonique.

Après la révélation des chiffres de ventes décevants, Ubisoft a annoncé qu’il retarderait Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters afin de s’assurer qu’ils se lancent tous avec la bonne quantité de vernis et sont distincts – à la fois de et ce qui les précède.

Dans le cadre de la nouvelle configuration, le directeur de la création d’Ubisoft, Serge Hascoet, ne dirigera plus uniquement l’éditorial. Au lieu de cela, il supervisera simplement le groupe tandis que sept vice-présidents dirigeront chacun des équipes individuelles au sein d’un éditorial consacré à une franchise. Dans ce nouveau système, Ubisoft espère que toutes ses franchises évolueront de différentes manières, créant une sensation plus distincte pour chacune.

