Ubisoft vise à créer des jeux plus uniques avec une refonte éditoriale

Après une série de retards et de chiffres de ventes décevants pour des titres clés comme The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint en 2019, Ubisoft aurait l’intention de restructurer son équipe éditoriale et, par extension, de secouer ses jeux.

Tel que rapporté pour la première fois par VGC, Ubisoft emploie depuis une vingtaine d’années une équipe éditoriale centrale d’environ 100 personnes et leur a confié la responsabilité de superviser le développement de ses titres. Conseillée sur une variété d’aspects clés de la conception visuelle aux scripts, cette équipe aurait eu une influence significative sur la direction des jeux d’Ubisoft, résultant en «une vision cohérente à travers tous les titres d’Ubisoft, avec les enseignements d’un projet alimentant le suivant . “

Étant donné l’énorme succès d’Ubisoft avec des franchises comme Assassin’s Creed et Far Cry, cette approche a clairement fonctionné dans une certaine mesure. Cependant, plus récemment, on a estimé que cela entraînait également trop de similitudes entre les jeux d’Ubisoft, une source anonyme aurait déclaré: «il y avait souvent des idées d’une ou deux personnes seulement dans chaque jeu. C’est pourquoi vous aviez tendance à voir une telle similitude, car c’est le même goût et la même opinion qui sont reproduits. “

Modifications éditoriales

En conséquence, Ubisoft prévoit d’étendre et de restructurer son équipe éditoriale, déclarant à VGC: «Nous renforçons notre équipe éditoriale pour être plus agile et mieux accompagner nos équipes de développement dans le monde entier, car elles créent les meilleures expériences de jeu pour les joueurs.»

Selon les sources de VGC, le directeur de la création d’Ubisoft, Serge Hascoet, dirigera toujours l’équipe éditoriale dans son ensemble. Cependant, il y aura un vice-président de groupe supplémentaire, chacun dirigeant sa propre franchise avec plus d’autonomie et de liberté de décision.

L’espoir est que cela entraînera une plus grande variation entre les jeux d’Ubisoft qui ont de plus en plus fait face à des accusations de formule et trop similaires; à la suite de la performance décevante de Ghost Recon Breakpoint, le PDG Yves Guillemot lui-même a déclaré que le jeu «n’était pas venu avec suffisamment de facteurs de différenciation, ce qui empêchait les qualités intrinsèques du jeu de se démarquer».

Dans l’ensemble, il semble qu’Ubisoft écoute les joueurs et se prépare à apporter de grands changements avant le lancement de la prochaine génération. L’impact de cette nouvelle approche a pu être vu assez rapidement, VGC signalant qu’au moins un titre qui était loin dans son développement a maintenant été annulé tandis que d’autres jeux encore en développement ont été modifiés “dans le but de les rendre plus distincts”. J’espère que nous verrons plus de nouveauté dans les titres qu’Ubisoft apporte à PS5 et Xbox Series X.