ultraviolet utile pour désinfecter les objets du virus

Des semaines et des semaines se sont écoulées depuis la découverte du coronavirus. La plupart des gens, pris de la chaleur et de la peur, ont vidé les étagères de toute solution de gel et de désinfectant. Donc, le Adp Idrosteril de Peschiera Borromeo, société qui a créé le Technologie Aersteril propose rapidement une nouvelle solution. Quel est? Nous nous référons aux rayons ultraviolets UVC.

UVC: quels sont les avantages du nouveau “nettoyage” ultraviolet

C’est un traitement rapide et non polluant qui peut être un allié précieux pour les hôpitaux et les maisons de repos. Marcella Dal Miglio, propriétaire de la société, nous dit: “La technologie Aersteril utilise les rayons UVC, une gamme d’ultraviolets à courte longueur d’onde. Il existe des études scientifiques qui prouvent le haut pouvoir stérilisant. Tant et si bien qu’ils sont utilisés pour stériliser les salles d’opération, désinfecter les conduits de climatisation, où les virus et les bactéries, l’eau et les surfaces de toutes sortes sont nichés à travers des lampes ultraviolettes. Il y a cinquante ans, mon oncle a conçu Aersteril. Dans les années 1960, il a été utilisé dans les écoles de Milan pour protéger les enfants contre les maladies virales. ”

Il ajoute ensuite: «J’ai construit un placard équipé d’unLampe UVC pour tuer le virus et une source d’ozone qui sert à pénétrer les tissus. Je veux donner le prototype à l’hôpital Sacco, mais tout le personnel des tranchées en aurait besoin. Placez simplement des masques et des blouses sur les étagères, allumez l’interrupteur en cinq minutes et tout est stérilisé. Les produits chimiques qui sont massivement utilisés aujourd’hui pour stériliser se retrouvent dans l’environnement. Donc, après l’urgence, nous devrons également faire face à la pollution. ”

Bref, l’avenir et les progrès nous offriront de plus en plus de possibilités pour lutter contre le virus pandémique.