Umbrella Academy: qui est le bébé russe dans la première scène de l’épisode 1 & # 039;

The Umbrella Academy s’ouvre d’une manière typiquement unique, mais qui est le bébé russe né dans le premier épisode? Comme dans ses origines de bande dessinée, The Umbrella Academy de Netflix se concentre sur les 7 frères et sœurs Hargreeves dysfonctionnels, mais sans doute le plus important d’entre eux est Vanya, joué par Ellen Page. La saison 1 d’Umbrella Academy est essentiellement l’histoire de Vanya – un arc de personnage qui emmène le numéro 7 de personne opprimé au porteur de l’apocalypse. La puissance latente de Vanya n’est pas seulement le cœur de la saison 1, mais configure directement l’intrigue pour la saison 2 de 2020.

Comme on pourrait s’y attendre d’une série aussi originale et non conventionnelle, l’histoire de The Umbrella Academy commence sans contexte dans une piscine russe en 1989. Une adolescente timide flirte innocemment avec un garçon avant de faire des boulets de canon dans l’eau. L’inquiétude monte lorsque la fille ne sort pas des profondeurs et d’un nuage de sang, et le public assiste ensuite l’adolescente qui accouche, bien qu’elle ne soit même pas vaguement enceinte au début de la scène. Bien qu’initialement choquante, la grossesse soudaine établit les prémisses de l’émission: 43 femmes du monde entier donnent naissance spontanément à des enfants dotés de super pouvoirs.

La Umbrella Academy ne révèle pas explicitement qui est ce bébé. Le public voit l’adolescente russe bercer son nouveau-né, puis Reginald Hargreeves arrivant pour essayer de l’acheter, tentant clairement la fille. Dans le plan suivant, Hargreeves rentre chez lui avec ses 7 enfants adoptés. Rien ne confirme si la mère sans méfiance a renoncé à son bébé surprise et, si elle l’a fait, exactement lequel des enfants Hargreeves elle a donné naissance. Cela dit, il y a suffisamment de preuves pour suggérer que cette scène représente la naissance de Vanya.

Le montage de l’introduction de The Umbrella Academy invite les téléspectateurs à tirer cette conclusion. Passer directement de Hargreeves présentant son offre aux 7 frères et sœurs assemblés implique que, même sans voir la réponse de l’adolescent, Reginald a réussi son achat, même s’il n’a pas réussi à se procurer les 66 autres bébés. De plus, il est logique que la toute première chose que les téléspectateurs voient dans The Umbrella Academy est la naissance de Vanya. Comme mentionné ci-dessus, toute la première saison tourne autour du personnage de Page et le grand point culminant de son ascension en tant que violon blanc. Bien que cela puisse sembler inoffensif à l’époque, il est juste que la renaissance de Vanya dans la finale soit précédée de sa naissance réelle dans la toute première scène. En supposant que le bébé russe fait partie de l’Académie, il n’y a aucune raison de montrer la naissance de Diego au lieu d’Allison ou de Klaus à la place de Ben, car tous les frères et sœurs partagent la même pertinence, mais Vanya est toujours la spéciale, la plus étrange.

Les noms donnés à l’Académie quand ils étaient enfants sont peut-être plus convaincants. Il est confirmé que le nom régulier de chaque frère a été donné par Grace, la mère robotique de la maison Hargreeves, tandis que Reginald a préféré simplement utiliser leurs numéros désignés. Bien qu’ils soient basés aux États-Unis toute leur vie, l’assortiment de noms prend une saveur très internationale, et certains ont émis l’hypothèse que cela pourrait être une indication de l’origine des bébés. Par cette logique, Diego ferait allusion à l’héritage latino, Klaus pourrait impliquer des origines allemandes et Vanya évoque le sentiment russe ou d’Europe de l’Est.

Potentiellement alors, le nom Vanya pourrait faire allusion aux débuts du personnage dans une piscine russe, bien qu’il y ait une petite mouche la pommade – Vanya est traditionnellement un nom masculin en Russie. Quoi qu’il en soit, il existe plus de preuves pour étayer cette interprétation que toute autre. Sauf, bien sûr, The Umbrella Academy saison 2 révèle un nouveau personnage avec un accent russe et des pouvoirs mystérieux …

The Umbrella Academy la saison 2 sort en 2020 sur Netflix.