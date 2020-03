UMIDIGI lance UFit, avec une fonctionnalité que Apple Watch n’a pas

Le constructeur chinois UMIDIGI a présenté une nouvelle montre intelligente appelée UMIDIGI UFit. L’appareil possède une fonction de santé importante: le surveillance de l’oxygène dans le sang (SpO2), une fonction qui n’est pas encore présente sur toutes les montres connectées et dont, par exemple, Apple Watch n’est pas en possession. UMIDIGI UFit sera en vente mondiale pour seulement 29,99 $ à partir du 27 mars.

Le niveau d’oxygène dans le sang (SpO2) est un indicateur de la santé. Les niveaux d’oxygène dans le sang entre 95 et 100% sont considérés comme sains; des niveaux d’oxygène dans le sang inférieurs à 80% peuvent à la place altérer les fonctions cardiaques et cérébrales. Et pour le risque de contagion des coronavirus qui inquiète de plus en plus, l’un des symptômes est le faible niveau d’oxygène dans le sang.

Certains des appareils portables des grandes marques comme Fitbit et Garmin mettent déjà en œuvre le capteur SpO2 pour surveiller l’oxygène dans le sang, et selon les rapports d’Apple, le géant de Cupertino prévoit également d’ajouter cette fonctionnalité très importante sur sa montre intelligente au cours de cette année. C’est donc agréable à voir aussi UMIDIGI sauter en avant e rendre cette fonctionnalité de santé si accessible à tous.

OFIT en a un Écran couleur 1,3 pouces avec design en acier inoxydable. Prend en charge les fonctionnalités typiques d’une montre intelligente, telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, suivi de la sommeil, le suivi de l’activité physique, la contrôle de la musique à distance et ainsi de suite, et il est étanche jusqu’à 50 mètres. L’appareil garantit également 10 jours d’utilisation régulière sur une seule charge.

UMIDIGI UFit sera disponible dans le monde entier à un prix réduit de 29,99 $ à partir du 27 mars sur AliExpress. Enfin, pour célébrer le mois de la santé d’UMIDIGI, l’entreprise est donner 5 UMIDIGI F2 et 15 UMIDIGI UFit. Vous pouvez trouver tous les détails pour participer à l’initiative sur site officiel.