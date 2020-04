UMIDIGI S5 Pro est un nouveau cadeau officiel avec un smartphone à gagner

UMIDIGI a annoncé son nouveau produit phare, UMIDIGI S5 Pro, avec processeur Helio G90T, une mémoire interne de 256 Go, un Écran AMOLED avec résolution FullHD + et un caméra selfie pop-up 16 MP. Tout en un prix très abordable. Le smartphone sera commercialisé à partir de mai.

Après UMIDIGI F2 l’année dernière, le S5 Pro est un nouveau champion à domicile UMIDIGI en termes de prix. Ceci est alimenté par Processeur de jeu MediaTek Helio G90T qui, selon MediaTek, serait encore plus puissant que Snapdragon 730.

UMIDIGI S5 Pro il est également équipé d’un système de refroidissement liquide pour maintenir des performances maximales lors des sessions de jeu, il héberge 6 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. À cette configuration solide s’ajoutent une batterie de 4680 mAh, une recharge rapide de 18 W et la puce NFC, pour effectuer des paiements directement avec le smartphone.

Le smartphone en a un 6.39 Écran AMOLED sans encoche, avec résolution FullHD + et capteur d’empreintes digitales intégré. Pour la caméra selfie, le mécanisme de pop-up pop-up, de sorte que l’écran offre une vue complète, sans aucune interruption et avec des images réduites.

À l’arrière, l’appareil a un Panneau en verre incurvé 3D, similaire à ce que nous avons vu sur les smartphones premium, et est équipé d’un quadricaméra avec capteur principal de 48 MP, un objectif ultra grand angle 16MP, un objectif macro 5MP et un objectif profondeur 5MP. Le smartphone est disponible en deux couleurs, bleu océan et noir cosmique.

Le prix n’a pas encore été dévoilé. Mais nous nous attendons à ce qu’une fois disponible pour la vente mondiale, il puisse être proposé avec un prix moins de 300 euros, en suivant la stratégie marketing de l’entreprise. Le smartphone sera vendu dans le monde entier sur AliExpress, ed il est maintenant déjà possible de l’ajouter au panier, afin de ne pas rater l’offre.

UMIDIGI S5 Pro, comment participer au concours et fiche technique

Aussi, UMIDIGI a mis en place un nouveau Giveaway sur son site officiel, avec dix UMIDIGI S5 Pro en jeu. Pour participer au Concours, il vous suffit de suivre les instructions sur la page dédiée. En attendant, nous joignons ci-dessous la fiche technique du produit.

dimensions: 159,2 x 75,7 x 9,6 mm

poids: 202g

écran: Écran Full FullView 6,39 ″ FHD + AMOLED

SoC: MediaTek Helio G90T avec processeur Octa-Core (2 grands cœurs A76 2,05 GHz, 6 x A55 2,0 GHz) et GPU ARM Mali G76 MC4

mémoire: 6 Go de RAM LPDDR4x + 256 Go d’espace de stockage interne UFS 2.1

Caméra externe: Capteur principal 48MP, super pixel 4 en 1 1,6 μm, caméra ultra grand angle F / 1,79 + 16MP, FOV 120 ° + capteur de profondeur 5MP + objectif macro 5MP (2cm)

Caméra interne: 16 MP, F / 2.0

connectivité: GPS, Glonass, Galileo, BeiDou; USB Type-C, Bluetooth 5.0, OTG; Dual 4G / Dual VoLTE

batterie: 4680mAh, charge rapide 18W

capteurs: capteur d’empreintes digitales à l’écran, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, boussole électronique