Un 2020 cahoteux, parlons de Bitcoin, Gold et hyperinflation

Ce sont les trois scénarios possibles pour cette 2020 cahoteuse, une dépression déflationniste, de petits changements ou une hyperinflation. Voyons donc comment chacun fonctionne en particulier et sa réaction au Bitcoin.

Y aura-t-il une forte baisse du Bitcoin? Cette question est posée par divers analystes de crypto-monnaie à travers le monde. Tout cela provoqué par COVID-19 et par la chute des principales bourses.

La dépression déflationniste en ce 2020 cahoteux

Il est impensable qu’avec tous les stimuli reçus, une dépression déflationniste apparaisse. Cependant, la théorie utilisée a été présentée de la manière suivante. L’argent est actuellement soutenu par des passifs, quelque chose comme de l’argent imprimé au Zimbabwe.

Il ne s’agit pas de personnes et d’organisations dépensant leur argent. C’est seulement qu’ils cachent leur argent et ainsi ils réduiront leur dette. Ainsi, seul le nouvel argent en circulation tentera de combler le vide laissé par le blocus et les grandes capacités d’approvisionnement que l’économie mondiale pourra satisfaire. Il faudra donc faire pression avant que les hausses de prix ne se développent, cela pourrait arriver.

Petits changements

Profitez de la grande opportunité qui se présente dans les moments actuels. Économisez autant que possible pendant tout ce temps sans prendre la peine de scénarios possibles.

Hyperinflation

Au moment où cette crise financière mondiale a éclaté, de nombreux anciens investisseurs ont prédit une “hyperinflation”. Si cela ne s’est pas produit à d’autres moments, pourquoi cela devrait-il se produire maintenant? Beaucoup conviendront que c’est une possibilité maintenant et de pouvoir imaginer un tel scénario, car la possibilité existe, mais pas la certitude.

Cependant, lorsque vous lisez le sujet de l’hyperinflation en profondeur, il est compréhensible de ressentir un sentiment de naufrage. Une baisse des recettes fiscales couplée à un fort besoin de maintenir les dépenses publiques, couplée à l’incapacité d’emprunter, se traduit par une hyperinflation.

Il n’y a aucune chance qu’un gouvernement qui emprunte à la Réserve fédérale compte lui-même doive emprunter. Dans le cas contraire, ce que nous avons vu jusqu’à présent est un résumé obsédant de ce qui pourrait se produire à l’avenir.

Pour cela, quelle sera la position des investisseurs dans cette 2020 cahoteuse?

La réponse est simple, il vous suffit d’augmenter les poids vers la couverture de l’inflation. Dans certains cas particuliers, vous souhaiterez des couvertures contre l’inflation vraiment puissantes afin de ne pas avoir d’excédent de liquidités.

Ainsi que des actifs où il n’est pas nécessaire de se battre avec des couches intermédiaires avides ou lorsqu’il existe un risque de contrepartie. Idéalement, vous ne devriez pas recevoir l’appel correct s’il est volé pendant le cours. Ce qui est sûr de rendre l’échange beaucoup plus difficile.

Le bon choix est l’achat d’or, de papier ou de lingots qui a besoin d’un coffre-fort que vous devez enterrer dans une fosse avec une inscription à votre nom. Tout comme dans un coffre-fort auquel vous pourrez un jour dire au revoir.

Compte tenu de la paranoïa, il pourrait être chaotique d’essayer de transmettre ce trésor à de l’argent possible, de payer une énorme taxe pour en faire des milliards de dollars. C’est possible mais c’est tout un processus fastidieux et ennuyeux. Rien de plus simple que de transférer votre argent à l’achat de Bitcoin et de le mettre dans un portefeuille. Beaucoup plus facile que de prendre une tasse de café.

L’avantage du Bitcoin comme or numérique

C’est l’avantage d’acquérir Bitcoin en or numérique. C’est à ce moment-là que vous devez réaliser que l’or augmentera et que le Bitcoin s’envolera. C’est une façon de se protéger de l’inflation, cela se produira car c’est simplement une valeur qui va augmenter, car elle est assurée, elle est achetée, vous pouvez l’emporter avec vous et la dépenser quand vous en avez besoin.

Dans le passé, l’achat de lingots a été laissé, peut-être à court terme, la réduction de moitié sera le soutien de Bitcoin, au fil du temps de nouveaux billions souffleront et avec lui la stimulation de l’inflation au prix de la crypto-monnaie et plus prix tout bitcoin

Pendant ce temps, aux États-Unis, il y a eu un assouplissement quantitatif de la valeur totale de tous les Bitcoins en seulement une semaine en mars. Les graphiques de Bitcoin sont assez optimistes et montrent comment vous pouvez faire des profits avec les crypto-monnaies.

