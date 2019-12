Un abonnement Disney Plus est maintenant disponible comme cadeau de Noël de dernière minute

Disney Plus a été lancé le mois dernier, mais Disney n'a récemment ajouté l'option de cadeau. Si vous êtes aux États-Unis, Disney a maintenant la possibilité d'offrir un abonnement annuel de 69,99 $, ce qui pourrait être idéal si vous souhaitez envoyer un cadeau à temps pour Noël.

Avec le service de streaming Disney ayant vu 10 millions d'inscriptions au cours des 24 premières heures seulement, vous voudrez peut-être vérifier que votre ami ou parent en question ne l'utilise pas déjà, mais sinon, cela devrait être un moyen pratique de s'assurer que les gens que vous aimez peut roucouler avec vous sur vos films Disney Plus préférés ou sur l'émission télévisée The Mandalorian.

Abonnement cadeau annuel Disney Plus: 69,99 $

Vous voulez un super cadeau de vacances pour vos amis ou votre famille? Offrez un an de Disney Plus, le nouveau service de streaming Disney, et envoyez-le par e-mail à la personne de votre choix le jour de votre choix. Notez que cela ne fonctionnera pas pour les clients existants, ne vient pas avec un essai gratuit de 7 jours et est uniquement aux États-Unis.

Voir l'offre

Bien que vous puissiez offrir l'abonnement numériquement au lien ci-dessus, on nous dit que «les cartes-cadeaux physiques sont également disponibles à l'achat dans les magasins Disney américains et dans certains magasins Disneyland et Walt Disney».

Il y a quelques mises en garde, car ces cartes-cadeaux sont spécifiquement pour l'abonnement payant standard; vous ne bénéficiez pas d'un essai gratuit de sept jours ou de la possibilité d'annuler dans les premiers jours sans être facturé. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour le Ensemble Disney Plus avec ESPN + et Hulu, ce qui signifie que vous devrez choisir entre l'offre groupée et la possibilité d'offrir un abonnement de manière pratique.

La seule option disponible est également le forfait annuel, ce qui signifie que vous ne pouvez pas offrir en lots d'un ou trois mois – ou avec les cartes-cadeaux de 25 $ / 50 $ de Netflix – il peut donc être plus cher qu'un cadeau de Noël décontracté pour une connaissance.

Rejoindre la conversation

Alors que de plus en plus de services de streaming sont lancés ou se préparent, il est plus difficile que jamais de suivre les plus grands programmes et titres de la saison.

Disney a l'avantage d'un énorme catalogue en arrière qui s'étend sur des décennies, ainsi que de nouveaux spectacles animés et en direct développés exclusivement pour le service, ce qui signifie que – pour l'instant au moins – Disney Plus est probablement le service de streaming le plus excitant que vous puissiez vous inscrire à.

Cela ne vous empêchera pas toujours de Netflix, car l'excitation de tous les films classiques de Disney ou d'une maison pour certains films Marvel peut disparaître lorsque vous avez mangé quelques week-ends. Mais si vous cherchez un cadeau pour cet amateur de télévision dans votre vie, un abonnement Disney Plus n'est pas un mauvais choix.

Si vous voulez juste quelque chose de Disney pour vous-même, vous pouvez vous abonner au lien ci-dessous.