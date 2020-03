Un accord secret avec Amazon vous permet d’obtenir un crédit de 20 $ à l’achat de deux bâtons Fire TV – .

Les lecteurs multimédias de streaming très populaires d’Amazon, le Fire TV Stick et le Fire TV Stick 4K, sont tous deux actuellement répertoriés à leurs prix de détail complets.

C’est exactement le montant que vous paierez si vous en achetez un, mais il y a un accord non annoncé sur Amazon en ce moment qui vous fait économiser 20 $ lorsque vous achetez deux des deux modèles.

L’accord ne devrait pas durer très longtemps, vous devrez donc en profiter immédiatement si vous souhaitez économiser.

Une grosse vente la semaine dernière réduit le prix du Fire TV Stick de 40 $ à moins de 3 $ du prix bas de tous les temps du populaire lecteur multimédia, bien qu’il ne soit accessible qu’aux personnes qui s’abonnent à Amazon Prime. C’était vraiment beaucoup, mais vous ne devriez pas être trop déçu si vous l’avez manqué car il y a un nouveau contrat qui est apparu cette semaine sur Amazon, mais la plupart des gens ne le savent même pas. Heureusement pour vous, c’est pourquoi l’équipe . Deals est là!

Si vous vous dirigez vers la liste d’Amazon pour le Fire TV Stick en ce moment, il n’y a pas d’offres nulle part à trouver. Accédez à la page Fire TV Stick 4K du site et vous en trouverez davantage. Le Fire TV Stick ordinaire est répertorié à 39,99 $ et le modèle 4K est répertorié à son ancien prix régulier de 49,99 $. Mais maintenant, nous allons vous diriger vers un autre sur Amazon qui va raconter une autre histoire. Rendez-vous sur la page des offres Gold Box d’Amazon et cliquez sur le lien Appareils Amazon à la place, et vous vous retrouverez sur cette page où vous trouverez une paire d’offres fantastiques non annoncées. Voici une capture d’écran:

Comme vous pouvez le voir, il y a une affaire secrète qui se cache sur cette page que vous n’auriez jamais rencontrée à moins de savoir où chercher, et vous obtiendrez un crédit Amazon de 20 $ lorsque vous achetez et activez deux Stick TV Fire ou deux Fire Modèles TV Stick 4K. Pour le Fire TV Stick, cela signifie essentiellement que vous obtenez chacun pour 29,99 $. Si vous optez plutôt pour le Fire TV Stick 4K, vous paierez essentiellement 39,99 $ chacun, ce qui signifie que vous obtenez un Fire TV Stick 4K pour le prix d’un Fire TV Stick modèle de base. Cet accord n’est pas à moitié mauvais!

On ne sait pas combien de temps durera cet accord, mais nous parions qu’il ne durera pas très longtemps. Les nouvelles offres sur les appareils Amazon se terminent normalement chaque semaine le samedi, il est donc tout à fait possible que cette vente se termine demain. Nous allons tous être enfermés à l’intérieur pendant longtemps, et les appareils Fire TV d’Amazon sont les meilleurs lecteurs multimédias en streaming. En d’autres termes, c’est une vente que vous ne voudrez certainement pas manquer.

