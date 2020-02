un adaptateur transforme les chaises électriques en contrôleurs

Xbox: les résultats de la manette sont vraiment exceptionnels

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessous, l’aile de la liberté est assez bonne pour gérer une certaine Rocket League. Vous ne voudrez peut-être pas gérer un titre d’action à la première personne complexe avec cela, mais c’est beaucoup plus élégant que certaines solutions.

Il n’est peut-être pas nécessaire d’attendre pour en utiliser un. AbleGamers distribue déjà son adaptateur grâce à des subventions et travaille avec son partenaire AT Makers pour publier les détails pour en créer un vous-même. Dans l’ensemble, on estime qu’ils ne coûtent 30 $ à 35 dollars (en plus du prix du contrôleur adaptatif) pour en faire un appareil raffiné avec relativement peu d’expérience. De nombreux joueurs en fauteuil roulant pourront bientôt profiter des jeux Xbox avec une interface qu’ils connaissent déjà et la technologie devrait fonctionner pour les autres consoles et les PC.