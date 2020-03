Un analyste baisse à nouveau les estimations de rentabilité d’Expedia alors que les questions tournent autour de l’avenir des voyages – .

(Photo .)

On ne sait pas comment l’épidémie de COVID-19 va changer notre façon de voyager. Les consommateurs seront-ils plus réticents à monter dans un avion ou à séjourner dans un hôtel? Le travail à distance réduira-t-il les besoins en voyages d’entreprise? L’industrie du voyage reviendra-t-elle simplement à la normale?

L’incertitude met l’avenir des agences de voyage dans les airs. Le groupe Expedia basé à Seattle a vu son cours de l’action chuter de plus de 50% ce mois-ci en raison de l’épidémie et des restrictions de voyage dans le monde.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Lundi, RBC Marchés des Capitaux a de nouveau abaissé les estimations des principaux résultats financiers d’Expedia après avoir réexaminé l’impact sur la rentabilité cette année en raison de la baisse de la demande de voyages.

RBC estime maintenant qu’Expedia subira une perte de 57 millions de dollars pour une mesure clé des bénéfices de la société (bénéfice avant intérêts, amortissement des impôts et amortissement ou BAIIA). C’est comparé à un gain de 176 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt.

RBC avait précédemment abaissé ses estimations le 10 mars. La société a également abaissé son objectif de cours sur 12 mois pour les actions d’Expedia à 79 $, en baisse par rapport à 100 $. Son action s’est terminée mardi à 56 $ / action.

«Nous continuons de croire qu’EXPE est l’un des noms les plus à risque en termes d’exposition au COVID-19 et considérons l’étendue et la durée de ce risque comme inconnaissables», ont écrit les analystes de RBC dans une note de recherche.

Plus tôt ce mois-ci, Expedia a retiré ses prévisions financières pour l’année 2020. La société s’attend à ce que l’impact négatif de COVID-19 soit supérieur à 30 à 40 millions de dollars, ce qui était son estimation initiale faite lors d’un appel de résultats le 13 février.

Expedia Group comprend des marques et des sites tels que Vrbo, Travelocity, Orbitz, HomeAway et bien d’autres, en plus du site phare Expedia.com.

D’autres services de réservation de voyages comme Airbnb souffrent également. La société basée à San Francisco, qui avait prévu de rendre publique cette année, a déclaré cette semaine qu’elle rembourserait les clients et paierait 250 millions de dollars pour aider les hôtes à couvrir les coûts dus aux annulations de COVID-19.

Les sénateurs américains appellent désormais les compagnies aériennes à rembourser également.

L’industrie du transport aérien a obtenu 25 milliards de dollars pour maintenir les employés sur la liste de paie – mais ils ne sont pas les seuls à avoir du mal en ce moment. @SenMarkey, @SenBlumenthal & Je veux que les compagnies aériennes offrent aux clients des remboursements en espèces, pas seulement des bons de voyage, pour les vols annulés. https://t.co/xpNbIYSjuw

– Elizabeth Warren (@SenWarren) 31 mars 2020

Le Conseil mondial des voyages et du tourisme prévoit que jusqu’à 75 millions d’emplois dans les voyages et le tourisme sont menacés en raison de la pandémie mondiale. La US Travel Association et Tourism Economics estiment à 5,9 millions le nombre d’emplois liés aux voyages en Amérique d’ici fin avril.

Certains experts de l’industrie sont optimistes quant au retour à la normale des voyages de consommation, bien qu’un représentant du World Travel and Tourism Council ait déclaré qu’il pourrait s’écouler 10 mois avant que le secteur du tourisme ne rebondisse.

Mardi, lors d’un webinaire sur Skift, Eric Bailey, directeur mondial des voyages chez Microsoft, a déclaré qu’il s’attend à un changement fondamental dans la façon dont les entreprises décident de voyager, en partie en raison de l’adoption rapide des applications de visioconférence et d’autres logiciels au milieu des ordres de distanciation sociale.

“Cela ne signifie pas nécessairement que les gens arrêtent de voyager, mais cela signifie qu’ils changent leur façon de voyager”, a déclaré Bailey. “Ils n’ont pas nécessairement besoin d’être face à face pour beaucoup de choses.”

Il a ajouté: “Je ne pense pas que ce sera une question d’argent – c’est une question de temps.”

Le président d’Egencia, Rob Greyber, dont la société de voyages d’affaires appartient au groupe Expedia, s’est dit optimiste quant au retour des voyages d’affaires aux niveaux d’avant le coronavirus.

«Je pense que ce qui motive les voyages d’affaires sera toujours vrai au moment où nous en sortirons, mais je ne pense pas que ce sera une reprise spectaculaire du jour au lendemain», a-t-il déclaré. «Mais je pense que les voyages se rétablissent dans un rayon assez proche de leur destination. Et je pense que cela continuera de croître à partir de là. »