Un analyste pointe vers avril pour l’iPhone SE 2, octobre pour l’iPhone 12 de 6,7 pouces

Avec l’épidémie de coronavirus provoquant le chaos à travers le monde, les calendriers de lancement technologiques habituels ont été remis en question – et cela inclut celui d’Apple.

Une nouvelle note de l’analyste Jeff Pu, rapportée par MacRumors, suggère que l’iPhone SE 2 arrivera au milieu de ce mois, tandis que l’iPhone 12 le plus grand et le plus cher sera retardé jusqu’en octobre.

Cet iPhone 12 est le modèle de 6,7 pouces, qui, selon nous, s’appellera l’iPhone 12 Pro Max et aura une caméra à triple objectif et un scanner LiDAR à l’arrière.

En supposant que les autres modèles d’iPhone 12 sont tous dans les délais, Apple pourrait bien annoncer les nouvelles mises à niveau en septembre comme d’habitude – c’est juste que vous ne pourrez pas sortir et acheter le plus premium du groupe jusqu’en octobre.

Tout dans le timing

Il n’est pas rare qu’Apple doive retarder le lancement d’un modèle d’iPhone d’un mois environ, même en l’absence de problèmes d’approvisionnement et de transport de marchandises causés par une pandémie mondiale.

Quant à l’iPhone SE 2, les rumeurs d’un iPhone mis à jour et abordable tourbillonnent depuis le premier iPhone SE en 2016. Il y a encore un débat pour savoir s’il s’appellera iPhone SE 2 ou iPhone 9.

Il est logique qu’Apple lance ce modèle particulier plus tôt dans l’année pour maintenir ses ventes au ralenti. Nous nous attendons à ce qu’il ait un design très similaire à l’iPhone 8 actuel, ce qui signifie que le bouton d’accueil sera toujours en place.

Ce téléphone pourrait apparaître dès la semaine prochaine, dit Pu. L’analyste n’a pas beaucoup entendu parler récemment, mais il avait raison sur certaines prédictions d’Apple dans le passé, y compris l’introduction de caméras à triple objectif sur la gamme iPhone 2019.