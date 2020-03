Un analyste prédit un «supercycle» pour l’iPhone 12 entraîné par une «tempête parfaite» pour les mises à niveau

Le stock de pommes a été tumultueux au cours des derniers jours en raison des préoccupations entourant l’épidémie de coronavirus. AAPL a grimpé de 9,3% en une journée hier, et un analyste pense apparemment que la performance d’hier est un signe de choses à venir.

Comme l’a noté Barron’s, l’analyste de Wedbush, Dan Ives, continue d’être optimiste sur les actions Apple. L’analyste détient un objectif de prix de 400 $ pour le titre, et il est fermement convaincu qu’il y aura un «supercycle» pour les taux de mise à niveau de l’iPhone cette année avec l’iPhone 12 5G:

«Bien que les dernières semaines aient été un« événement de choc »exogène pour l’écosystème d’Apple à la fois du côté de l’offre et de la demande en raison de son exposition à la Chine», écrit-il, «nous pensons que cela sera de courte durée en tant que thèse de super cycle 5G à plus long terme et la réévaluation des services reste au cœur de notre thèse de taureau sur Apple pour les 12 à 18 prochains mois. »

Ives pense qu’il y aura une «tempête parfaite de demande» pour les mises à jour iPhone cet automne, avec environ 350 millions de plus de 900 millions de clients Apple d’Apple étant dans une «fenêtre d’opportunité de mise à niveau». En fait, Ives prévoit qu’Apple vendra entre 200 millions et 215 millions au cours de l’exercice financier de septembre 2021.

Apple devrait lancer une toute nouvelle gamme d’iPhone cet automne, y compris quatre nouveaux modèles dotés tous d’une connectivité 5G. La variété de la gamme d’iPhone, combinée à la poussée des consommateurs vers la 5G, pourrait être un moteur majeur de la demande d’iPhone.

Malgré cette position haussière sur Apple, Ives reconnaît cependant qu’il pourrait y avoir des difficultés à court terme liées au coronavirus:

“De toute évidence, il y aura des ralentisseurs en cours de route pendant que Cupertino navigue dans l’épidémie de coronavirus”, écrit-il. «Cependant, nous continuons de nous concentrer sur la base installée dorée, l’activité de demande de mise à niveau de l’iPhone refoulée et le super cycle 5G à l’horizon en tant que composants de base de notre thèse de taureau, ainsi que l’activité de services annuelle de 50 milliards de dollars +.»

Vous pouvez lire toutes les dernières nouvelles sur la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte Apple ici.

