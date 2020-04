Un ancien chef de Xbox critique le nouveau contrôleur PS5 DualSense de Sony – .

La semaine dernière, Sony a dévoilé son nouveau contrôleur DualSense pour la PS5.

Le contrôleur bénéficie d’un tout nouveau look et facteur de forme.

L’ancien directeur du marketing Xbox Albert Penello a des doutes sur le nouveau design.

La semaine dernière, Sony a officiellement dévoilé la conception de son contrôleur DualSense pour la PlayStation 5. Le nouveau contrôleur est certainement différent des contrôleurs PlayStation précédents et, à mon avis, représente une énorme amélioration tant d’un point de vue esthétique qu’apparemment ergonomique.

Personnellement, j’ai toujours aimé la manette Xbox parce que je pense qu’elle a meilleure apparence et, plus important encore, je la trouve plus confortable à tenir pendant de longues périodes. Le nouveau contrôleur DualSense pour la PS 5, cependant, semble avoir emprunté quelques éléments de conception aux contrôleurs Xbox précédents et, pour être honnête, je suis assez jazzé à ce sujet.

Mis à part le nouveau facteur de forme, le contrôleur DualSense possède un schéma de couleurs différent de celui des contrôleurs PlayStation précédents. Contrairement à une conception entièrement noire, le contrôleur DualSense intègre un schéma de couleurs à deux tons qui a l’air incroyablement élégant.

Il convient également de noter que le contrôleur DualSense est le premier contrôleur PlayStation à disposer d’un microphone interne et d’un retour haptique.

“Les retours haptiques ajoutent une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez, comme la lenteur de la fragilité de conduire une voiture dans la boue”, a récemment déclaré Hideaki Nishino, vice-président directeur de Sony. «Nous avons également intégré des déclencheurs adaptatifs dans les boutons L2 et R2 de DualSense afin que vous puissiez vraiment ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous dessinez un arc pour tirer une flèche.»

Tout cela sonne bien et la réception de la nouvelle conception du contrôleur, ainsi que ses nouvelles fonctionnalités, a été extrêmement positive jusqu’à présent.

Bien sûr, avec le débat Xbox vs PlayStation aussi vif que jamais, il n’est peut-être pas surprenant que l’ancien directeur de la Xbox Albert Penello ait récemment souligné ses préoccupations concernant le nouveau contrôleur PlayStation 5 DualSense. Les critiques de Penello, il convient de le noter, ne se concentrent pas autant sur l’apparence du contrôleur que sur ce qu’il perçoit comme des lacunes techniques.

S’adressant à Twitter, Penello a déploré que le contrôleur DualSense repose sur les déclencheurs lorsqu’il est posé sur une surface plane. Il a également déclaré qu’il était «inquiet de la ligne de séparation qui descend dans les poignées», notant que cela pourrait causer une gêne dans la boule du pouce pour les joueurs avec de plus grandes mains. Il s’est également demandé si le microphone serait aussi bon en pratique qu’en théorie et si le contrôleur est rétrocompatible avec la PS4.

Bien que les points soient intrigants et certes justes, il convient de se rappeler que tout cela n’est rien de plus qu’une conjecture jusqu’à ce que nous obtenions réellement des impressions de première main avec le nouveau contrôleur. Soit dit en passant, Penello a concédé qu’il n’avait pas encore testé le nouveau contrôleur tout en ajoutant qu’il «attend avec impatience».

