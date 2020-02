Un ancien employé d’Apple accuse son ancienne entreprise d ‘”étouffer la création de nouvelles technologies”

Gerard Williams III était l’un des principaux architectes de puces d’Apple, mais l’année dernière, il a décidé de quitter le géant de Cupertino pour lancer sa propre entreprise, Nuvia, qui vise à «réinventer» la conception du silicium pour créer une nouvelle classe de processeurs qui offrent les performances et l’efficacité, selon eux, nécessaires à la prochaine ère de l’informatique.

Cependant, Williams ne s’attendait probablement pas à ce que la création de Nuvia lui coûte autant d’ennuis, et non pas parce que l’entreprise se porte mal, mais parce qu’il rencontre de nombreux obstacles d’Apple. Le fabricant d’iPhone et de Mac a poursuivi son ancien employé en l’accusant d’avoir créé Nuvia avec des ressources qui lui appartenaient et d’avoir volé des employés, donc Apple est en train de manoeuvrer pour empêcher la société Williams de prendre ses propres employés.

Gerard Williams III n’est pas prêt à être submergé par son ancienne entreprise, il a donc déposé une réponse auprès d’Apple devant le tribunal, affirmant que c’est maintenant ce dernier qui tente de prendre des employés de Nuvia. Mais le “vol” d’employés n’est peut-être pas le point fort de leur réponse, mais le fait de accuser la société Cupertino de «Empêcher la création de nouvelles technologies et solutions pour une nouvelle entreprise et diminuer la liberté des entrepreneurs chercher un travail plus satisfaisant. » En d’autres termes, Williams accuse Apple de s’opposer à l’innovation développée par d’autres.

Mais loin de faire une défense en l’air sans signaler personne en particulier, Williams a déclaré que M. Sribalan Santhanam, vice-président de Silicon Engineering chez Apple, l’avait prévenu qu’il y aurait des “conséquences” si Nuvia n’arrêtait pas d’embaucher des ingénieurs Apple. En outre, il a accusé le géant de la pomme mordue de surveiller ses messages avec les employés d’Apple et que son service des ressources humaines avait utilisé une “campagne acharnée” pour empêcher les employés d’Apple de lui parler.

Nous verrons comment se termine ce gâchis judiciaire, mais il est au moins paradoxal qu’Apple, une entreprise traditionnellement considérée comme innovante, boycotte l’innovation que d’autres tentent de développer, même s’il est également possible que Gerard Williams III se soit fait des ressources cela ne lui correspondait pas pour créer Nuvia, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes en cas de démonstration de cela avec des preuves. Cette situation peut rappeler un peu le conflit entre ZeniMax et Oculus, résultant de l’embauche de John Carmack par la dernière entreprise.