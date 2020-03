Un ancien employé de F5 Networks poursuit une entreprise, alléguant discrimination et représailles pendant la grossesse – .

La tour F5 au centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Une ancienne employée de F5 Networks a déposé une plainte contre l’entreprise, affirmant que les cadres de F5 et ses pairs avaient fait preuve de discrimination à son endroit lorsqu’elle était enceinte et alléguant qu’elle était revenue d’un congé de maternité dans un environnement de travail hostile.

Cambria Grant a travaillé comme assistante de direction au F5 de mai 2018 à octobre 2019, selon la plainte. Le procès indique qu’elle a été traitée comme un membre précieux de l’équipe jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte. Après cela, allègue la poursuite, la société a discriminé Grant en l’empêchant d’utiliser sa «politique libérale de télétravail». lui demander de faire un travail non rémunéré pendant son congé de maternité, la rétrograder en tant qu’adjointe administrative et, finalement, éliminer son poste malgré des possibilités d’emplois similaires.

Un porte-parole de F5 a déclaré que la société était au courant du procès et prévoyait de se défendre contre elle.

Grant allègue dans le procès qu’elle a subi une discrimination liée à la grossesse, des représailles et un environnement de travail hostile. Son traitement, allègue la poursuite, violait la loi fédérale sur le congé familial et médical. Elle réclame des dommages-intérêts pour perte de salaire et d’avantages sociaux ainsi que «perte de jouissance de la vie, douleur et souffrance, angoisse mentale, détresse émotionnelle et humiliation».

Voici la plainte complète, déposée le mois dernier devant la Cour supérieure du comté de King et portée devant la Cour fédérale cette semaine:

