Un ancien ingénieur de Microsoft reconnu coupable de 18 crimes après avoir volé 10 millions de dollars en monnaie numérique – .

Un ancien employé de Microsoft a été reconnu coupable de 18 crimes fédéraux après avoir volé pour 10 millions de dollars de monnaie numérique à son ex-employeur et utilisé les fonds pour financer des achats extravagants, dont une maison au bord du lac de 1,2 million de dollars et un véhicule Tesla de 160 000 $.

Volodymyr Kvashuk, un développeur de logiciels de 25 ans et citoyen ukrainien qui a travaillé pour Microsoft de 2016 à 2018, a profité d’un programme de test pour la plate-forme de vente au détail en ligne de Microsoft. Il a créé des comptes tests pour obtenir de la «valeur stockée en devises», comme des cartes-cadeaux Microsoft, puis les a revendus en ligne.

Selon un communiqué du bureau du procureur américain, Kvashuk a utilisé un “service de mixage de bitcoins” pour essayer de masquer la source des fonds qu’il transférait sur son compte bancaire. Il a également utilisé des comptes de messagerie de test associés à d’autres employés.

Après sept mois d’activité illégale, Kvashuk a transféré environ 2,8 millions de dollars en bitcoins sur ses comptes bancaires. Il a déposé de faux formulaires fiscaux et a déclaré que le bitcoin était un cadeau d’un parent.

Les enquêteurs de Microsoft ont pu résoudre l’affaire et ont confronté Kvashuk en mai 2018. Il a été licencié un mois plus tard.

Au cours du procès de cinq jours, Kvashuk a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de frauder Microsoft et a prétendu travailler sur un «projet spécial au profit de l’entreprise», selon le bureau du procureur.

“En plus de voler Microsoft, Volodymyr Kvashuk a également volé le gouvernement en dissimulant ses revenus frauduleux et en déposant de fausses déclarations de revenus”, a déclaré Ryan L. Korner, agent spécial en charge de l’IRS-CI, dans un communiqué. «Le grand projet de Kvashuk a été contrecarré par le travail acharné de l’unité Cyber ​​Crimes de l’IRS-CI. Les criminels qui pensent qu’ils peuvent éviter la détection en utilisant la crypto-monnaie et le blanchiment via des mélangeurs sont mis en garde… vous serez pris et vous serez tenu responsable.

Kvashuk, qui habite à Renton, Washington, a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation de fraude par fil; six chefs d’accusation de blanchiment d’argent; deux chefs d’accusation de vol d’identité aggravé; deux chefs de dépôt de fausses déclarations de revenus; un chef de fraude postale; un chef d’accusation de fraude sur les appareils d’accès; et un chef d’accès à un ordinateur protégé pour lutter contre la fraude.

Kvashuk sera condamné le 1er juin au tribunal de district américain et encourt jusqu’à 20 ans de prison.