Un ancien langage de programmation menace la stabilité mondiale

En plus des respirateurs et des masques faciaux, les gouvernements des États américains ont maintenant un besoin urgent de programmeurs COBOL pour aider pendant la pandémie mondiale.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a récemment lancé un appel à des bénévoles qui savent coder le langage de programmation informatique vieux de plusieurs décennies, car de nombreux systèmes de l’État fonctionnent toujours sur des ordinateurs centraux plus anciens. Le gouverneur Murphy a expliqué que de nombreux systèmes du New Jersey sont obsolètes lors d’un briefing sur les coronavirus, disant:

“Littéralement, nous avons des systèmes qui ont plus de 40 ans. Il y aura beaucoup de post-mortems et l’un d’eux sur notre liste sera de savoir comment en sommes-nous arrivés là où nous avions littéralement besoin de programmeurs COBOL?”

Selon la gouverneure du Kansas, Laura Kelly, les départements du travail de l’État étaient en train de moderniser leurs systèmes à partir de COBOL avant le début de l’épidémie de coronavirus.

Un manque de programmeurs COBOL nuit également au Connecticut car l’État a actuellement du mal à traiter son grand volume de demandes de chômage en utilisant un ordinateur central COBOL et quatre autres systèmes distincts. Le New Jersey fait face à une situation similaire: 362 000 résidents de l’État ont déposé une demande de chômage au cours des deux dernières semaines et ses ordinateurs centraux vieux de 40 ans sont maintenant surchargés.

COBOL

COBOL, qui signifie Common Business Oriented Language, a été développé pour la première fois en 1959 et est étonnamment encore utilisé aujourd’hui.

Par exemple, un rapport de 2017 de . a révélé qu’il y avait encore 220 milliards de lignes de COBOL en usage aujourd’hui, car 43% des systèmes bancaires et 95% des balayages ATM reposent toujours sur le langage de programmation informatique vieillissant.

COBOL est également toujours utilisé par le gouvernement fédéral américain dans diverses agences, notamment le ministère des Anciens Combattants, le ministère de la Justice et la Social Security Administration.

De plus, un rapport de l’inspecteur général de la Social Security Administration publié en 2018 a révélé que l’administration maintient toujours plus de 60 millions de lignes de COBOL ainsi que des millions de lignes d’autres langages de programmation hérités.

Si vous avez déjà voulu apprendre le COBOL, ce serait le moment idéal pour le faire.

Via CNBC