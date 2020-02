Un ancien responsable de la puce Apple affirme qu’Apple essaie d’étouffer la nouvelle technologie après le braconnage du personnel

L’une des poursuites en cours d’Apple concerne son ancien architecte en chef des puces, Gerard Williams II. Lors d’une récente audience pour l’affaire, Williams a affirmé qu’Apple avait recruté des employés dans sa nouvelle startup Nuvia et que le procès était utilisé pour “étouffer la création de nouvelles technologies et solutions par une nouvelle entreprise …”

Williams a quitté Apple au début de l’année dernière après avoir passé neuf ans dans le rôle d’architecte en chef des puces de la série A. L’automne dernier, nous avons appris que sa nouvelle startup, Nuvia, se concentrait sur la fabrication de puces pour les grands centres de données dans le but d’offrir une efficacité et une sécurité plus élevées que les produits existants dans le secteur de sociétés comme Intel et AMD.

Puis, en décembre, la nouvelle a éclaté concernant le dépôt d’une plainte par Apple contre Williams pour avoir planifié sa nouvelle entreprise alors qu’il était encore chez Apple et pour avoir également braconné des employés d’Apple pour Nuvia. Lors des audiences préparatoires au procès, Apple a remporté deux requêtes, tandis que Williams en a remporté une.

Aujourd’hui, Bloomberg rapporte que Williams a affirmé que Apple avait braconné sa startup et que le procès était une tentative de “suffoquer la création de nouvelles technologies et solutions par une nouvelle entreprise …”

Gerard Williams III, qui a cofondé Nuvia Inc. après avoir travaillé comme architecte principal pour Apple jusqu’en février 2019, allègue que le procès d’Apple est conçu pour “étouffer la création de nouvelles technologies et solutions par une nouvelle entreprise, et pour diminuer la liberté de les entrepreneurs à chercher un travail plus épanouissant », selon un dossier judiciaire.

Apple “vise à dissuader indûment ses employés de faire des préparatifs, même préliminaires et légalement protégés, pour former une nouvelle entreprise – qu’elle soit compétitive ou non”, a déclaré Williams dans le dossier déposé auprès du tribunal d’État de San Jose, en Californie.

Il peut s’écouler un certain temps avant le verdict, mais quel que soit le résultat, un avocat a déclaré que la décision serait «révolutionnaire».

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: