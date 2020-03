Un aperçu de l’impact du coronavirus sur les vitesses Internet à travers le monde – .

Le coronavirus a permis à un nombre sans précédent de personnes de rester à la maison pendant la journée et d’utiliser le Web.

À la lumière de cela, il est à craindre à juste titre que certains fournisseurs d’accès à Internet ne soient pas à la hauteur de la montée en puissance de l’utilisation d’Internet, en particulier compte tenu de la popularité du streaming vidéo.

En conséquence, Speedtest.net a gardé un œil sur les performances mondiales d’Internet dans un certain nombre de régions géographiques.

Le coronavirus se propageant toujours aux quatre coins du monde, une grande partie du monde est en mode de verrouillage intégral. Aux États-Unis, par exemple, les principales régions métropolitaines comme New York et Chicago ont ordonné la fermeture complète des restaurants et des bars. Pendant ce temps, plusieurs autres établissements publics – des cinémas et des gymnases aux magasins Apple – ont fermé leurs portes il y a quelques jours.

Ceci, couplé avec le fait que de nombreux employeurs laissent les employés travailler à domicile lorsque cela est possible, a abouti à un scénario quelque peu précédent où le nombre de personnes restant à la maison et se connectant – soit pour travailler soit pour diffuser une variété de contenus médiatiques – est peut-être plus élevé que jamais à un autre moment de l’histoire

À ce stade, le New York Times note:

Alors que des millions de personnes à travers les États-Unis se tournent vers le travail et l’apprentissage à domicile cette semaine pour limiter la propagation du coronavirus, ils vont tester les réseaux Internet avec l’un des plus grands changements de comportement de masse que la nation ait connus.

Cela devrait mettre à rude épreuve l’infrastructure sous-jacente d’Internet, le fardeau étant susceptible d’être particulièrement ressenti dans deux domaines: les réseaux domestiques que les gens ont mis en place dans leurs résidences et les services Internet à domicile de Comcast, Charter et Verizon sur lesquels ces réseaux domestiques reposent. sur.

À la lumière de cela, Speedtest.net surveille de près la façon dont la hausse du nombre de personnes qui se connectent en ligne a un impact sur les performances d’Internet, pays par pays.

Aux États-Unis, par exemple, Speedtest a examiné les performances du haut débit dans trois domaines: King County, Washington, San Francisco County en Californie et Westchester County à New York. Alors que la vitesse initiale du haut débit au 13 mars semblait relativement normale, la dynamique a changé lorsque Speedtest a effectué un autre test trois jours plus tard:

16 mars 2020: La vitesse de téléchargement moyenne sur large bande fixe a diminué dans les comtés de San Francisco et de Westchester entre la semaine du 2 mars et la semaine du 9 mars. La baisse a été la plus marquée dans le comté de Westchester. La vitesse de téléchargement mobile a augmenté dans les comtés de Westchester et de San Francisco au cours de la même période. La latence mobile a également augmenté dans le comté de San Francisco.

13 mars 2020: Les vitesses de téléchargement des services mobiles et fixes à large bande semblent varier dans une fourchette normale au cours de la semaine du 2 mars dans toutes les régions des États-Unis que nous avons analysées. Lorsque nous mettrons à jour cette analyse la semaine prochaine, nous chercherons à voir si la vitesse moyenne de téléchargement à large bande fixe dans le comté de King continue de baisser et si la vitesse de téléchargement moyenne sur mobile continue de diminuer dans le comté de San Francisco.

Sans aucun doute, nous disposerons de données plus complètes dans les prochaines semaines, étant donné qu’un bon pourcentage de la main-d’œuvre n’a commencé à travailler à domicile que cette semaine.

Cela dit, un certain nombre de fournisseurs Internet, qui sont évidemment conscients qu’une avalanche de trafic arrive, ont augmenté la vitesse d’Internet dans certaines régions.

