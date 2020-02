Un aperçu des meilleures nouvelles fonctionnalités iPhone présentées par Apple avec la nouvelle version bêta d’iOS 13.4 – .

Plus tôt dans la journée, Apple a lancé la deuxième version bêta du développeur d’iOS 13.4, une mise à jour qui comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités intrigantes. Alors que les mises à jour iOS aussi éloignées de septembre consistaient historiquement en corrections de bugs et en améliorations de sécurité, Apple avec iOS 13 adopte une approche plus mesurée. En d’autres termes, plutôt que de simplement déployer un gros vidage de fonctionnalités avec la première itération d’iOS 13, puis de reprendre les morceaux plus tard, Apple cette année retient certaines fonctionnalités jusqu’à ce qu’elles soient un peu plus raffinées.

À la lumière de cela, l’une des nouvelles fonctionnalités apportées par iOS 13.4 comprend une nouvelle API CarKey conçue pour permettre aux propriétaires d’Apple Watch et d’iPhone de déverrouiller, verrouiller et démarrer des véhicules connectés directement à partir de leurs appareils. CarKey peut également accorder aux utilisateurs un accès unique aux véhicules via iMessage, une fonctionnalité utile et intrigante.

Un changement notable dans le deuxième temps iOS 13.4 est une autre refonte de la barre d’outils dans l’application iOS Mail. Dans la dernière version bêta, l’icône de drapeau a été entièrement supprimée et ajoute un bouton de composition sur le côté droit.

Les autres fonctionnalités incluent la prise en charge des applications iOS et Mac intégrées, de nouveaux Memojis, davantage de raccourcis clavier pour l’iPad, des fonctionnalités CarPlay améliorées, le partage de dossiers iCloud et une poignée de nouvelles options pour l’application TV pour l’iPhone et l’iPad.

Comme d’habitude, Apple rendra iOS 13.4 compatible avec un certain nombre d’appareils précédents. Plus précisément, tout iPhone remontant jusqu’à l’iPhone 6s et l’iPhone SE peut exécuter iOS 13.4.

En ce qui concerne l’iPad, les modèles suivants prennent en charge iOS 13.4:

IPad Pro 12,9 pouces 3e génération

IPad Pro 12,9 pouces 2e génération

IPad Pro 12,9 pouces 1re génération

IPad Pro 10,5 pouces

IPad Pro 9,7 pouces

iPad Air 3e génération

iPad Air 2

iPad 6e génération

iPad 5e génération

iPad mini 5e génération

iPad mini 4

iPod touch 7e génération

Source de l’image: Apple

