Un aperçu du Data Center Group de Lenovo

Lenovo a présenté le ThinkSystem SE350 plus tôt cette année, un serveur Edge compact qui est légèrement plus grand que l'un de nos ordinateurs portables ThinkPad. Il s'agit d'un micro-serveur conçu pour aller n'importe où, comme un rack, un mur ou même une étagère, et il peut gérer 0-55oC, les chocs 30G et les vibrations 3G. Il a également une configuration sans contact, une gestion à distance complète, des installations de sécurité améliorées telles que la détection de sabotage et la protection des données cryptées, et même une connectivité filaire, Wi-Fi ou LTE.

En ce qui concerne la façon dont nous mettons cela sur le marché, nous avons une équipe spécialisée dédiée qui comprend les besoins et les défis de nos clients. Nous pensons que pour les clients des télécoms, et même pour d'autres clients, le SE350 les aidera à innover. Nous sommes convaincus qu'avec les options de connectivité sans fil et 4 / 5G, nous avons une plate-forme avec le SE350 où les clients peuvent exécuter des applications d'entreprise dans des environnements où aucune compétence informatique n'est présente. Cela illustre notre objectif commun de fournir une technologie plus intelligente pour tous en fournissant aux organisations sans infrastructure précédente une connectivité.

Gartner prévoit que d'ici 2022, 75% des données générées par l'entreprise seront créées et traitées en dehors d'un centre de données centralisé traditionnel ou du cloud. Cela augmentera à son tour les préoccupations des clients concernant la confidentialité des données, la sécurité et les réglementations, associées aux défis de latence, de bande passante, de connectivité et de temps d'arrêt. Ainsi, avec notre serveur de périphérie, nous répondons aux besoins des clients et nous pouvons également les aider à réduire le temps de déploiement, comme la solution que nous avons fournie avec Scale Computing pour Delhaize, le détaillant alimentaire basé aux Pays-Bas.