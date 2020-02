Un appareil photo sans miroir plein format 61MP Nikon Z8 devrait être lancé en 2020

Chatter a vu le jour l’année dernière à propos d’un appareil photo hybride plein format Nikon haut de gamme qui devrait rejoindre le Z7 et le Z6. À l’époque, les dirigeants de Nikon ont confirmé aux médias japonais qu’une version sans miroir du reflex sportif professionnel de la société, le Nikon D5, était en cours de développement.

Juste avant cela, la rumeur disait que Nikon avait signé un accord avec Sony pour acheter le capteur IMX455, qui est un capteur CMOS pleine taille de 61,4 MP 35 mm capable de gérer la vidéo 12K 8K.

Ensuite, un nouveau brevet de conception d’appareil photo de la série Z a été divulgué en août de l’année dernière, et beaucoup s’attendent à ce que ce soit le shooter sans miroir professionnel Nikon Z8 (pas son nom officiel). Selon une capture d’écran de ce qui serait le manuel d’utilisation japonais du Z8, la caméra selon la rumeur aurait également des options brutes 12 bits, 14 bits et 16 bits.

Il est également prévu d’avoir une stabilisation d’image dans le corps (IBIS) et deux emplacements pour cartes – l’un pour les cartes mémoire SD tandis que l’autre soi-disant pour CFexpress.

Bien qu’il reste encore beaucoup d’inconnues en ce qui concerne le Nikon Z8, le fabricant d’appareils photo sera certainement soumis à beaucoup de pression pour surpasser le Canon EOS R5, qui se profile peut-être comme l’appareil photo sans miroir le plus puissant à ce jour.

Résolution sur la vitesse

Si les rumeurs sur la résolution du capteur sont vraies, il est peu probable que le Nikon Z8 soit le cousin sans miroir du D5 (ou même du Nikon D6 nouvellement annoncé). Les reflex numériques sportifs ont des capteurs de plus de 20 mégapixels, de sorte qu’ils ont la puissance de traitement et la bande passante nécessaires pour photographier à des vitesses de rafale élevées – un must pour la photographie sportive. Les capteurs 60MP consommeront une énorme quantité d’énergie et, par conséquent, ne seront probablement pas en mesure de faire face à des vitesses de prise de vue en continu de 12 images par seconde ou plus.

Bien que le capteur lui-même soit capable de sorties de résolution 8K, nous ne sommes pas sûrs que le Z8 sera en mesure de correspondre aux spécifications vidéo de l’EOS R5 si Nikon utilise son moteur d’imagerie Expeed 6 actuel sous le capot. À moins qu’un processeur neuf et plus puissant soit en cours de développement, le Z8 risque de manquer dans le département des spécifications vidéo.

Cela dit, l’arrivée du Z8 est nécessaire pour que Nikon reste compétitif: à part le Canon EOS R5, Nikon a également besoin de quelque chose pour rivaliser avec l’Alpha A7R IV de Sony. De plus, il est grand temps que Nikon lance un nouvel appareil photo plein format de la série Z. Si le Z8 arrive cette année, ce sera le premier depuis les Z7 et Z6, bien que le capteur de récolte Nikon Z50 ait rejoint les rangs l’année dernière.

Il y a aussi des chuchotements sur le remplacement du reflex numérique haute résolution Nikon D850, bien que, à part qu’il utilise éventuellement le même capteur 60MP, il n’y a pas d’autre mot dessus.