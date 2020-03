un appareil qui ne nous a pas surpris

Courte critique du Samsung Galaxy S20 +

Après avoir vu le modèle de base de la gamme Samsung S20, nous sommes aujourd’hui confrontés à la examen du Galaxy S20 +. Appareil situé à mi-chemin entre la petite famille et le grand frère S20 Ultra mais, comme mentionné précédemment, être fiscal pas qu’il y ait tant de différences avec le bas de la fourchette.

En substance, c’est un smartphone qui partage une grande partie de l’esthétique et a le même matériel que le Galaxy S20, avec les différences trouvées dans l’affichage et la batterie plus large et l’ajout d’un appareil photo. Donc dans cette revue nous allons explorer la profondeur de ces différences entre les deux appareils, contre un prix majoré de 200 euros par rapport au S20.

Description

Vous pouvez donc deviner que d’un point de vue esthétique, le Galaxy S20 + ne présente aucune actualité particulière par rapport au frère cadet: nous trouverons donc un écran moins incurvé par rapport à 2019, tandis que le capot arrière plonge des bords directement dans le corps en aluminium. De toute évidence, un module de caméra plus riche se démarque, car les trois capteurs de base sont flanqués d’un type ToF qui n’était pas en S20.

Encore une fois sur le côté bas du téléphone, nous désignons le manque d’entrée jack audio 3,5 mm, tandis que les dimensions plus grandes rendront l’ergonomie d’une utilisation à une main un peu plus difficile. La bascule du volume sera impossible à atteindre si nous ne tendons pas la main au maximum.

Difficultés ergonomiques dues au super Écran de 6,7 po qui, en plus d’être au milieu des dimensions de la gamme S20, possède exactement la même technologie que son frère cadet. Nous avons donc déjà apprécié ses qualités avec notre examen du S20, y compris le luminosité puissante et couleurs vives légèrement plus saturé. Évidemment, le problème de pouvoir régler Taux de rafraîchissement de 120 Hz uniquement en mode FullHD + implique un défaut qui se fait sentir dans un appareil au prix de près de 1 200 euros.

Matériel sur Galaxy S20 +

En parlant de fonctionnalités matérielles, nous serons ennuyeux, mais le Galaxy S20 + n’a pas de différences substantielles avec le petit S20. En fait, on trouve toujours le Soc Exynos 990 avec technologie de construction 7 nm, accompagnée de 8 Go de mémoire RAM LPDDR5 dans la version 4G et 12 Go dans la version 5G. Évidemment, la ROM interne utilise la technologie de stockage UFS 3.0 et est extensible en abandonnant une carte SIM dans le chariot situé sur le côté bas court.

Maintenant, nous préférons peut-être le Galaxy S20 + parce que nous sommes plus habitués à avoir de si grands écrans entre nos mains, mais en réalité, nous avons déjà fait notre choix sur quel smartphone de la gamme Samsung S acheter: Le S20 est celui qui a le plus de sens.

Bref en utilisation quotidienne, le S20 + se comporte très bien comme prévu: il est rapide et toujours prêt et n’a pas [quasi] jamais de ralentissements ou d’indécisions. Malheureusement, même en 2020, la constante est répétée, peu importe l’appareil que vous choisirez dans la gamme S20, il y aura toujours ce petit avantage qui ne fera pas fonctionner parfaitement le smartphone coréen. Un accusé avant tout est le processeur Exynos, auquel nous préférons maintenant que le Soc Snapdragon tombe en panne.

Logiciel et autonomie sur Galaxy S20 +

Pour obtenir un aperçu complet de OneUI de Samsung vous invite à voir les avis sur le Galaxy S20 ou Z Flip. Dans tous les cas, la profondeur des paramètres que propose normalement le logiciel coréen reste, de l’affichage de bord à l’étalonnage des couleurs pour ne jamais se retrouver sur ce qui peut être personnalisé.

Une vraie différence qui peut nous faire choisir un Galaxy S20 + plutôt que la petite famille est définitivement la batterie, puisque sur cet appareil on en trouve un 4,500 mAh. Une capacité qui nous permettra, tout bien pesé, de profiter de cette heure d’écran supplémentaire dont nous avons besoin aujourd’hui, souffrir moins en même temps de la décharge de batterie classique que présente Soc Exynos. Il faut dire que même le S20 arrive jusqu’au soir, mais il faut dire que ces milliampères supplémentaires sont très confortables, surtout si vous êtes loin de chez vous toute la journée.

Secteur photographique

Ils les ont tellement félicités et il est temps que nous parlions des quatre caméras présent dans S20 + mais, avant de continuer, on vous dit tout de suite que nous n’avons pas remarqué cette grande différence qualitative avec le Galaxy S20. Évidemment, les photos sont toujours superbes, mais elles sont plus ou moins similaires.

Les trois modules de base sont les mêmes (64 + 12 + 12 MP) avec l’ajout d’un Capteur ToF pour la profondeur mais, malheureusement, comme nous l’avons dit à d’autres moments, il n’y a pas de différences. Oui, l’appareil va bien, la stabilisation dans les vidéos et le mode nuit sont délicieux comme dans S20, mais comme le frère cadet, nous avons un volet roulant exagéré pour la résolution en 8K, dont les vidéos seront trop zoomées. Vous pouvez trouver l’utilisation du zoom 30x plus utile ici.

La caméra avant dans le trou du panneau se fait sienne, mais nous avons également remarqué ici une balance des blancs légèrement erronée et une netteté excessive pour toutes les expositions.

conclusions

Pour arriver à la fin, notre opinion sur ce Galaxy S20 + n’a pas beaucoup changé, car le S20 est le meilleur ou du moins celui qui a le plus de sens à acheter. Cet appareil il semble légèrement plus premium au toucher, il aura une batterie plus puissante, mais c’est toujours (ou peut-être trop) en dessous de nos attentes. Nous espérons que les correctifs de Samsung arriveront bientôt sur le taux de rafraîchissement de 120 Hz également pour le QHD + et sur la caméra selfie.

Samsung Galaxy S20 +

1.024 euros

Qualité de construction et matériaux

8,0 / 10

pro

Bonne autonomie

Premium au toucher

Excellent et grand écran

Bonnes photographies

contre

Aucune différence avec S20

Capteur ToF non déterminant

Même matériel que S20

Prix ​​plus élevé