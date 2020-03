Un astéroïde colossal est sur le point de passer par la Terre, mais tout ira bien – .

La NASA et d’autres agences spatiales du monde entier font de leur mieux pour surveiller de près les objets qui se rapprochent un peu trop de la Terre pour plus de confort. Souvent, ces roches spatiales sont de petite taille, représentant peu de menace pour notre planète ou ses habitants. L’astéroïde appelé 52768 (1998 OR2) tombe dans une catégorie entièrement différente, et il est sur le point de rendre visite à la Terre.

Les astronomes qui étudient le rocher ne savent pas avec certitude sa taille, mais ils l’ont réduit à une largeur comprise entre 1,1 et 2,5 miles. C’est un gros morceau de débris spatiaux, et s’il devait entrer en collision avec notre planète, ce serait absolument dévastateur. La bonne nouvelle est qu’en ce qui concerne la NASA, cela ne va pas se produire.

1998 OR2, ainsi qu’un autre astéroïde proche de la Terre, étiqueté 1998 OH, sont étroitement surveillés par la NASA. En raison de leurs trajectoires, les astéroïdes ont été jugés «potentiellement dangereux» par la NASA. Cela ne signifie pas qu’ils vont jamais toucher la Terre, mais ils sont suffisamment proches pour que les scientifiques décident que cela vaut la peine de les surveiller. 1998 OR2, qui a été repéré à l’origine en 1998, fera son approche la plus proche de la Terre le 29 avril.

L’astéroïde se déplacera à environ 19 461 miles par heure. C’est assez rapide, et quand il passera sur notre planète à une distance estimée à un peu plus de 3,9 millions de miles, ce sera le plus gros rocher à venir aussi près en quelques mois.

“Notre objectif est de découvrir et de suivre tous les astéroïdes et comètes potentiellement dangereux bien avant qu’ils ne soient susceptibles de s’approcher de la Terre”, a déclaré Eleanor Helin, chercheuse principale du système de suivi des astéroïdes géocroiseurs dans un communiqué. “La découverte de ces deux astéroïdes illustre comment NEAT fait précisément ce qu’il est censé faire.”

La Terre a été victime de grandes collisions d’astéroïdes dans le passé, mais cela fait un certain temps qu’un gros rocher spatial n’a pas rencontré notre planète de front. Sommes-nous en retard? C’est difficile à dire, mais avec des outils toujours plus avancés pour rechercher les menaces dans le ciel, nous sommes mieux à les repérer que jamais.

Source de l’image: télescope spatial Hubble / ESA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

