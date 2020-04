Un astéroïde de taille maison nouvellement découvert vient d’être zippé par la Terre – .

Un astéroïde atteignant 100 pieds de diamètre est passé près de la Terre tôt mercredi matin.

La roche spatiale nommée 2020 GH2 est plus proche de la Terre que la distance entre la Terre et la Lune, ce qui en fait un appel assez proche.

L’objet est maintenant suivi par des scientifiques.

La NASA et d’autres agences spatiales du monde entier sont constamment à la recherche de menaces potentielles qui pourraient apparaître dans l’obscurité de l’espace. Des objets comme un astéroïde peuvent causer des ravages, surtout s’ils sont gros et nous frappent sans avertissement. Heureusement, les scientifiques en recherchent déjà des milliers et en trouvent de nouveaux tout le temps.

Cela étant dit, parfois une roche spatiale nous saute dessus, n’apparaissant que quelques jours, voire quelques heures avant de faire un passage rapproché de la Terre. Ce fut le cas avec 2020 GH2, un astéroïde estimé à 100 pieds de diamètre, qui a été découvert initialement il y a moins d’une semaine le 11 avril, mais qui a déjà fait un col incroyablement proche de notre planète.

La distance est relative lorsque nous parlons d’objets massifs comme les planètes et l’immensité de l’espace, mais l’approche la plus proche de 2020 GH2, à environ 220 000 miles, n’est vraiment qu’une largeur de cheveux dans le grand schéma des choses. En fait, la roche s’est rapprochée de la Terre à la distance à laquelle la Lune orbite autour de notre planète.

En raison de sa taille relativement petite, l’objet n’a pas été repéré jusqu’à ce qu’il soit déjà près de sa date avec la Terre. Cependant, à 100 pieds de diamètre, il aurait toujours pu faire des dégâts importants s’il avait eu un impact direct sur la Terre. Cela n’aurait pas été un «monde du monde», mais vous ne voudriez certainement pas être près de l’endroit où il est passé à toute vitesse dans notre atmosphère.

En 2013, un astéroïde estimé à environ 66 pieds de diamètre a créé une énorme boule de feu dans le ciel au-dessus de la région de Tcheliabinsk en Russie. Le frottement intense de l’atmosphère et de la chaleur a fait exploser le météore avant qu’il n’atteigne réellement le sol. Quand il a explosé, il l’a fait à une altitude de plus de 18 miles, mais la puissante force de l’explosion a quand même réussi à endommager des milliers de bâtiments et à blesser gravement environ 1 500 personnes.

Maintenant, imaginez un rocher beaucoup plus gros que celui qui descend sur une grande ville ou même une région de la Terre modérément peuplée. Ce ne serait évidemment pas agréable et avec seulement quelques jours entre sa découverte initiale et le survol, si 2020 GH2 avait été sur une trajectoire de collision avec la Terre, il y aurait eu très peu de choses que nous aurions pu faire pour nous préparer.

La bonne nouvelle, bien sûr, est que l’astéroïde est passé en toute sécurité par notre planète tôt mercredi matin alors qu’il était tout confort dans nos lits. Les scientifiques continueront de suivre son chemin pour s’assurer que nous savons quand et où il apparaîtra ensuite

